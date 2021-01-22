〈強茂收購凡甲〉開併購第一槍 轉型瞄準電動車、伺服器業務 今年持續擴大布局

二極體廠強茂 (2481-TW) 今 (22) 日宣布，擬收購連接器廠凡甲 (3526-TW) 最多兩成股權，看好雙方未來發展策略一致，如電動車、伺服器等，結盟可望產生綜效，並強調，公司自 2021 年開始，將採用併購投資方式，提升本業市占率。

財務長沈盈秀指出，強茂近兩年受惠電腦與汽車產品需求強勁，大幅增加資本支出及產能擴充，隨著產能擴充效益顯現，去年第三季純益年增 170%，經過長期準以及未來轉型規劃，今年起正式啟動併購。

沈盈秀表示，強茂目前車用營收比重約 8-10%，大多來自 MOSFET，也積極布局 IGBT 與高壓功率產品 (SuperJunction)，期望從消費性市場跨入車用市場，邁入更高階領域，而凡甲長期著墨伺服器、車用等領域，與公司發展目標一致，雙方合作也可望發揮綜效。

沈盈秀看好，強茂入股凡甲，可望提供客戶更完整的產品，發揮合作互利優勢，增加公司長期投資獲利，也可提升資產與股東權益報酬率。

強茂此次預計以每股 105 元收購凡甲，收購期間自 1 月 26 日至 2 月 25 日止，最高收購數量為 1458 萬股，占凡甲已發行股數 20%，最低收購數量 364 萬股，占凡甲已發行股數 5%，若收購股權比率達 5 %，本次公開收購即為成就。