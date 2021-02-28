半導體需求旺 強茂急擴產2成 今年產品結構量價俱增

二極體業者近期受惠消費性、車用需求暢旺，各家產能同步滿載，強茂 (2481-TW) 為因應客戶訂單，自去年第四季起積極擴產，增幅達 2 成，且著重高階功率元件產品，預計第一季底新產能就可開出，並逐步貢獻營收，估今年產品結構「量價俱增」。

強茂過往專注在功率元件的二極體領域，主要應用多為消費性，近年隨著經營策略改變，跨入功率元件高階市場，拓展車用、工控領域，去年 8 月公告，將投入資本支出 12 億元，除了用於新封裝技術開發，主要將擴充車用產品與製程優化。

據悉，強茂新品中壓 MOSFET 已導入車用、工控端客戶，預計今年開始放量，加上新增產能皆提供高階產品使用，車用產品比重將一舉從去年的 8-10%，提升至 12-15%，提升整體產品銷售單價。

強茂去年透過產品結構改善，前三季毛利率達 23.1%，年增 2.2 個百分點，每股純益達 2.05 元，相較前年的 1.02 元倍增，今年隨著高階新產能開始發酵，銷售單價將優於去年，加上半導體供應鏈成本上揚，享有漲價紅利，整體產品結構可望呈現量價俱增，進一步拉抬獲利表現。

強茂近日也公告 1 月營收，受惠遠距辦公需求延續，筆電、PC 相關產品出貨暢旺，業績也維持高檔，達 10.48 億元，已連三個月站穩 10 億元大關，也創下近三年來同期新高。

強茂預計，未來將專注在中高壓 MOSFET、IGBT、高壓 FRED 以及 SiC 等產品，加上與凡甲 (3526-TW) 結盟，可望共享更多高端客戶資源，進一步拓展市占率；強茂 2019 年為全球第 19 大的功率元件廠商。