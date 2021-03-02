防疫封鎖下 德國1月份零售銷售額跌幅超出預期

根據德國聯邦統計局在週二 (2 日) 公佈的最新數據顯示，在第二波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續，德國政府實行防疫封鎖限制措施的情形下，對該國零售業造成衝擊，德國 1 月份零售銷售額跌幅超出市場預期。

數據顯示，德國 1 月份零售銷售額較上月下跌 4.5%，好於 12 月份的下跌 9.1%，但遠低於市場預測的下跌 0.3%。與去年同期相比則下跌 8.7%，慘於市場預期的上升 1.3%。

德國聯邦統計局表示，德國 1 月份零售銷售額的下滑，主因來自於新冠肺炎疫情相關的持續封鎖，自 2020 年 12 月 16 日以來，許多零售商店被迫關閉。

在先前，德國總理梅克爾與地方首長達成了新的協議，為應對持續蔓延的疫情，該國封鎖措施再度延至 3 月 7 日。德國經濟部表示，防疫相關封鎖措施將持續對德國第一季經濟造成壓力，不過該部門對德國出口前景維持謹慎正面的態度。德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 預計將於 3 月 3 日舉行會議，討論逐步放寬限制措施的議題。

據德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 先前公布的數據顯示，在第二波新冠肺炎疫情持續下，德國經濟的復甦受到打擊，德國 1 月的商業景氣指數下滑幅度超出預期，從 12 月份的 92.2 下跌至 90.1，低於市場預期的 91.8。

Ifo 主席 Clemens Fuest 在一份聲明中表示：「第二波新冠肺炎疫情，已經使得德國經濟復甦結束。」

德國央行預期，2021 年經濟將成長 3%，德國央行行長 Jens Weidmann 認為，最新的限制措施可能只會干擾經濟復甦的速度