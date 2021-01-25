第二波疫情衝擊下 德國1月商業景氣指數低於預期

根據德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 在週一 (25 日) 公布的數據顯示，在第二波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續下，德國經濟的復甦受到打擊，德國 1 月的商業景氣指數下滑幅度超出預期。

數據顯示，在更具傳染性的變種病毒衝擊下，經濟不確定性增加，德國商業景氣指數從 12 月份的 92.2 下跌至 90.1，低於市場預期的 91.8。

德國商業景氣指數 (圖片：彭博社)

Ifo 主席 Clemens Fuest 在一份聲明中表示：「第二波新冠肺炎疫情，已經使得德國經濟復甦結束。」

德國已將嚴格的封鎖限制措施延長至 2 月中旬，加劇了市場對該國經濟將在第一季呈現萎縮的擔憂。餐廳、酒吧和大多數企業遭受嚴重損失，製造商逐漸受到影響。

德國央行預期，2021 年經濟將成長 3%，德國央行行長 Jens Weidmann 認為，最新的限制措施可能只會干擾經濟復甦的速度

在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。

德國經濟研究機構 DIW 則表示，在兩次為遏止疫情的限制措施下，德國經濟成長受到衝擊。不過，若疫情獲得控制，德國經濟有望增長 5.3%。

DIW 在一份聲明中表示：「如果對疫情的控制不成功，且限制措施持續到明年春季，那麼到 2021 年德國經濟可能會比更為樂觀的情況下跌 1.5 個百分點。」