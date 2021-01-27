防疫封鎖擴大 德國2月消費者信心指數跌至6月來新低

根據研究機構 GfK 在週三 (27 日) 公布的調查數據顯示，德國消費者信心連續第四個月下滑，主因是政府延長了嚴格的防疫封鎖措施，民眾因此無法出門購物 。

GfK 針對約 2,000 名德國人的調查顯示，德國 2 月消費者信心指數從 1 月份的 - 7.5 降至 - 15.6，創下去年 6 月份以來的新低，並遠低於市場預期的 - 7.9。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 在上周宣布將封鎖期延長至 2 月中旬，以應對持續增加的新冠肺炎死亡病例數，以及疫情的持續傳播。

自去年 12 月中旬以來，德國就開始實施更嚴格的封鎖措施，迫使大多數商店和學校關閉。餐廳、酒吧和娛樂場等則是自 11 月以來就關閉。

GfK 研究員 Rolf Buerkl 表示，大部分零售業門市關閉影響了購買意願，就像去年春季首次封鎖時一樣。他認為，消費者信心很可能會在 3 月份之前都會持續疲軟，只有在確診病例數進一步下降之後，封鎖措施有所放緩，才能可能出現持續性的復甦。「換句話說，許多人所希望的今年復甦將被延遲。」Buerkl 說道。

德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 主席 Clemens Fuest 曾表示：「第二波新冠肺炎疫情，已經使得德國經濟復甦結束。」

在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。