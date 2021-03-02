記憶晶片價格預期攀升 美光股價漲勢不斷

華爾街分析師認為，越來越多證據顯示 NAND 快閃記憶體和 DRAM 記憶晶片的需求轉強，幫助美光 (MU-US) 股價延續近期的漲勢。

美光週一大漲 3.53%，收 94.76 美元，達 52 週新高點。

由於供應緊縮與記憶晶片的需求增加，5G 行動手機、雲端運算伺服器、電動車和個人電腦等都需要使用記憶晶片， 推動記憶晶片價格不斷上漲。

Wedbush 分析師 Matt Bryson 週一重申美光股票的中性評級，但將目標價自 88 美元上調至 100 美元。他預期美光第三財季 (5 月止) 獲利將加速。美光預定 3 月 31 日公布第二財季財報。

Bryson 研究報告指出，「儘管美國記憶晶片公司應該也受益於 NAND 利潤基本面改善，但我們更新前景，最主要是因為 DRAM 的定價好轉。」

該分析師逐步提高對美光第二季的預期，但他認為 DRAM 價格要到第三季才會開始上揚並推動獲利飆升。

Bryson 也從美光財務長 David Zinsner 週三在摩根士丹利主辦的科技虛擬會議上的談話，推敲美光對該季前景的更新。

巴克萊分析師 Thomas O’Malley 週一提高美光和 Western Digital (WDC-US) 的目標價，後者生產快閃記憶產品以及硬碟。O’Malley 提到，美光財務長的更新反映出 NAND 快閃記憶體和 DRAM 記憶體的定價環境好轉。

針對美光，他重申「加碼」評級，目標價調升至 110 美元。針對 Western Digital，他維持「等權重」的評級，但目標價自 53 美元調升至 75 美元。

O’Malley 報告指出，DRAM 的現貨價格在過去三個月飆升了 57％，而期貨價格在同期上漲 5%，現貨與期貨之間的價差是 10 年來最大，這應該會拉高期貨價格。他估計第二季期貨價格會上漲 15%。他指出，NAND 現貨價格持續走高，「與向來稱修正將至的呼籲背道而馳。」

如同美光，Western Digital 週一也大漲 5.37% 至 72.21 美元，刷新 52 週高點紀錄。今年迄今美光股價上漲 26%，Western Digital 則上漲了 31%。