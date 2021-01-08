〈財報〉記憶體晶片續旺 美光財測輕鬆超越預期 盤後勁揚1.5%

美光 (MU-US) 周四 (7 日) 發布優於華爾街預期的本季營收預測，主因遠距工作和近期 5G 採用率上升，都提高市場對美光晶片的需求。美光盤後勁揚 1.5%。

美光預估本季 (2021 年度第 2 季) 營收為 58 億美元 (增減 2 億美元)，高於 Refinitiv 分析師預估的 55 億美元。不計部分項目的每股獲利將為 75 美分 (增減 7 美分)。

Q2 財測關鍵數字 (non-GAAP)

營收：58 億美元 (±2 億美元)

毛利率：31%(± 1%)

稀釋後 EPS：0.75 美元 (± 0.07 美元)

美光在上季 (2021 年度第 1 季，12 月 3 日止) 營收攀升 12% 至 57.7 億美元，高於華爾街預估的 57.3 億美元。不計部分項目每股獲利 78 美分，也超越市場所估的 71 美分。

Q1 財測關鍵數字 (non-GAAP)

營收：57.7 億美元 vs. 57.3 億美元 (Refinitiv 訪調分析師預測)

毛利率：30.9%

營業費用：8.11 億美元

營業利益：9.73 億美元

淨利：8.97 億美元

稀釋後 EPS：0.78 美元 vs. 0.71 美元 (Refinitiv 訪調分析師預測)

美光財報是所有裝置需求的重要風向球，其生產的 DRAM 晶片用於 PC 和伺服器，而 NAND 晶片則廣泛用於較小的裝置。遠距辦公浪潮，加上愈來愈多企業使用資料中心，都讓美光的業務受益。

根據美光，DRAM 晶片銷售約占總營收 70%，運算和網路銷售攀升 29% 至 25.5 億美元，手機部門業績攀升 3% 至 15 億美元。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，公司將試圖拓展新市場，例如車用晶片。

Mehrotra 說：「這是美光史上第一次同時在 DRAM 和 NAND 技術取得領先，我們處於絕佳的位置，將從人工智慧 (AI)、5G、雲端和智慧領域對全球經濟帶來的數位加速轉型中受惠。」

受財報和財測激勵，美光股價周四盤後上漲 1.5%，稍早紐約交易收盤漲 2.6% 至 79.11 美元。

美光上個月透露，第 1 季營收和獲利都超過公司先前預測的高標，激勵股價大漲，登上 20 年新高。

過去 12 個月以來，美光股價累計上漲 36%，同期間費城半導體上漲 57%，那斯達克綜合指數漲 44%，標普 500 漲 18%。

美光去年因為大客戶華為遭美國而受到打擊，公司主管去年 9 月曾透露已經向美國政府申請出口許可，但之後未透露是否已經取得。