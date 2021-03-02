〈台股盤前要聞〉大同布局電動車邁大步、東鋼鋼筋訂單滿至年底 今日必看財經新聞

台股盤前要聞焦點，大同傳將與豐田汽車台灣製造廠國瑞汽車會面，有望攜手搶進電動車市場；東鋼鋼筋、鋼構訂單滿至年底，全年獲利看增；亞通利大可望取得菲律賓逾 50 億元電廠標案大單。以下是今 (2) 日必看重要財經新聞。

〈大同電動車〉布局邁大步 與國瑞汽車雙方高層近期將密會

大同 (2371-TW) 新經營團隊進駐後，持續加快腳步布局車用市場，傳出 3 月 10 日大同將與日本豐田汽車 (Toyota) 台灣製造廠國瑞汽車高層密會，國瑞由執行副總岡田史彥帶隊參觀大同廠房，大同則由執行副總戴豐樹接待，由於國瑞是 Toyota 海外與和泰車 (2207-TW) 的重要生產據點，雙方會面引發不少想像，大同可望藉由馬達與相關控制器技術，與豐田供應鏈攜手搶進電動車市場。閱讀全文...

〈大同電動車〉大同接上國瑞 黃金鐵三角電動車布局首報捷

大同傳出與國瑞汽車雙方高層將會面，可望建立起合作關係，這也是新任董座盧明光、新總座鍾依文與執行副總戴豐樹黃金鐵三角掌管大同後，電動車布局首報捷，其中戴豐樹過去擁有逾 10 年的豐田汽車資歷，被視為是此次雙方會面的關鍵。閱讀全文...

東鋼鋼筋、鋼構訂單滿至年底 產品組合轉佳有助獲利

東鋼 (2006-TW) 在國內基礎設施、台商回流帶來廠辦等基礎建設需求，鋼筋與鋼構訂單已達年底，型鋼動能持續，法人看好，三大產品線全年成長下，年營收估增逾 1 成，且在擇優出貨下，毛利率可望持穩高檔，帶動全年獲利同步攀升。閱讀全文...

亞通菲律賓佈局再傳捷報 可望取得逾 50 億元電廠標案大單

亞通利大 (6179-TW) 海外市場業務再傳捷報，在菲律賓電廠海水冷卻工程已取得逾 7 成市佔率後，近期又新增 2 座燃煤電廠、1 座燃氣電廠 EPC 工程訂單議約中，標案金額超過新台幣 50 億元。閱讀全文...

宏捷科攻手機 PA、WiFi 商機 漲價效應 Q2 發酵

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 因應成本、匯率影響，首季已通知下游客戶將調整代工費用，據了解，漲幅約 1 成，但漲價效應不溯及既有訂單，預估 4-5 月漲價效應才會逐步浮現，至於產能方面，受機台交貨遞延，估第 2 季才會達到 1.5 萬片目標，宏捷科也將持續擴產，全年 2 萬片目標不變。閱讀全文...

3 月新制上路 邊境鬆綁等十大重點一次掌握

隨著台灣本土疫情告一段落，中央流行疫情指揮中心拍板，自 3 月起，鬆綁多項邊境管制措施，包括恢復有條件開放外籍人士入境、轉機及就醫等，此外，3 月還有多項新制上路，與民眾生活息息相關，《鉅亨網》整理出十大新規，讓讀者快速掌握重點。閱讀全文...

〈美債殖利率飆〉通膨來襲？可轉進兩大受惠產業降風險

全球疫苗施打順利、各國擴大刺激政策下，今 (2021) 年經濟可望重啟，引發通膨升溫的隱憂，造成近期美債殖利率狂升，資本市場大舉嚇趴，法人認為，對於通膨的發展，仍待進一步觀察，但投資人如擔心未來竄升風險，不妨將部分資金轉進相對受惠的產業，如：公用事業、不動產等族群。閱讀全文...