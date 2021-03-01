3月新制上路 邊境鬆綁等十大重點一次掌握

隨著台灣本土疫情告一段落，中央流行疫情指揮中心拍板，自 3 月起，鬆綁多項邊境管制措施，包括恢復有條件開放外籍人士入境、轉機及就醫等，此外，3 月還有多項新制上路，與民眾生活息息相關，《鉅亨網》整理出十大新規，讓讀者快速掌握重點。

非本國籍人士 恢復有條件入境台灣

考量國內防疫量能足夠及商務經貿交流等需求，疫情指揮中心放寬，自 3 月 1 日起，恢復非本國籍人士入境條件，對象包括：一、持有效居留證的非本國籍人士 (含外籍、港澳及大陸人士)；二、無居留證的外籍人士得向外交部駐外館處申請特別入境許可；三、陸港澳人士 (商務履約、學生及陸港澳籍配偶及其子女等)。

桃機恢復轉機作業 下機須動線分流

桃機 3 月起有條件開放轉機，旅客須搭乘同一航空集團的營運航班，且限制轉機停留時間在 8 小時以內；轉機旅客機上座位區隔、下機後動線分流、飲食及購物等由專人全程監護下提供服務。

商務客來台 可申請縮短居家檢疫期

低、中低風險國家或地區的可入境人士來台從事短期商務者，3 月起恢復申請縮短居家檢疫，但仍須符合各項申請條件，同時備妥邀請廠商提供的商務履約相關証明文件、在台行程表及防疫計畫，且要準備登機前 3 日內採檢的 COVID-19 核酸檢驗陰性報告。

人道考量 外國人可申請來台就醫

我國醫療量能尚有餘裕，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，國際醫療病患也可透過醫療機構檢具相關資料、文件向衛福部提出申請，經過審查許可後，海外人士可來台接受必要的醫療服務。

染疫個案接觸者 必須一人一戶隔離

3 月 1 日起，新冠肺炎確定病例接觸者的 14 天居家隔離，必須採「一人一戶」方式，否則必須到防疫旅館或集中檢疫所隔離。

若是未成年者、65 歲以上長者、身心障礙 / 失能者、重大傷病者等具共同照顧需求，彈性准予非隔離者在隔離地點同住，不受一人一戶限制，但照顧者以 1 名為限，須為固定人員。

大眾運具開放飲食 高鐵恢復自由座

指揮中心拍板，3 月 2 日起，放寬旅客搭乘大眾運具的飲食限制後，旅客如能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，飲食完畢後仍須佩戴口罩，郵局營業區域內也同步放寬相關飲食限制。

此外，高鐵也恢復提供自由座服務，台鐵取消城際列車銷售站票數的限制，雙鐵各車站大廳恢復對外租借場地服務。

金管會改革股務 大同條款 3 月上路

大同去年 6 月股東會引發一連串爭議，為了強化股務作業品質及中立性，金管會出手修正「公開發行股票公司股務處理準則」，草案已完成預告，預計最快 3 月實施，也被外界封為「大同條款」。

此次修正重點包括：一、考量股務事務委由專業代辦機構辦理已為國際趨勢，為使股務單位規範的適用及管理趨於一致，明定上市櫃及興櫃公司的股務事務委外辦理者，不得收回自辦。二、明定由金管會指定的集保公司，定期辦理股務機構的評鑑制度，並自 2022 年 1 月 1 日施行。三、明訂自辦股務公司或代辦股務機構受金管會處分後，應在二個月內完成股務事務移交作業。無代辦股務機構承接或金管會認為有必要時，由集保公司指定股務機構承接。

投資型保單變革 身故最多只能保本

投資型保單重大變革，未來附保證給付不得超出身故保證；附保證給付金額最多不得超過保戶總繳保費；月撥回類全委保單，淨值一旦低於 80%，須停止撥回；保證費率不可一率到底；必須依照性別、年齡收不同保證費率；不可向保戶承諾立即投資；投資型保單、萬能壽險不得有不停效保證。

報案三聯單走入歷史 採統一格式證明單

刑事局為簡化報案流程及整合各類表單，減少民眾對警察機關受理案件相關證明不同疑義，透過整合現行受理報案 e 化平台各案類系統帶出的三聯單、四聯單或受理報案紀錄表等格式，未來民眾報案證明將採用統一格式的「受 (處) 理案件證明單」，3 月起正式上路。

iRent、GoShare 共享運具 新北強制投保

新北市政會議審查通過「共享運具經營業管理辦法」，將於 3 月實行，根據辦法規定，所有共享運具都要納入管理，每輛車都要有衛星定位 GPS 追蹤，業者須提送保險計畫，包含產品責任險、駕駛人傷害險及第三人責任險等，以保障消費者權益。4 家共享運具主要業者分別為 iRent、WeMo、GoShare 及 MOOVO。