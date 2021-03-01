亞通菲律賓佈局再傳捷報 可望取得逾50億元電廠標案大單

亞通利大 (6179-TW) 海外市場業務再傳捷報，在菲律賓電廠海水冷卻工程已取得逾 7 成市佔率後，近期又新增 2 座燃煤電廠、1 座燃氣電廠 EPC 工程訂單議約中，標案金額超過新台幣 50 億元。

亞通近幾年積極拓展海外市場，去年受惠菲律賓 Mariveles 電廠海水冷卻工程逐步進入施工入帳高峰期，帶動全年營收較 2019 年同期大幅成長，年增幅 63%、創新高。

亞通已深耕菲律賓工程市場多年，今年除可望取得新建電廠相關 EPC 工程外，並將與當地知名企業集團合資，共同參與新馬尼拉機場及南呂宋島高速公路等重大工程，該兩項工程將是菲律賓未來 3-5 年最重要的基礎建設工程，對公司後續業務拓展具指標性意義。

除海外環保綠能工程外，亞通去年已在國內完成台電台中、高屏及離島地區的太陽能發電工程 EPC 專案，及 IKEA 全台賣場屋頂型太陽能電廠 EPC 工程業務，今年將在台南學甲投入地面型太陽能電廠 EPC 工程，裝置容量預計達 40MW，除工程收入外，未來也將有售電收入挹注營運。

另一方面，在高端醫療業務部分，亞通去年進行的「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」大樓約 6 億元機電工程，預估今年底前完工並認列營收；「台北榮總重粒子癌症中心」1.5 億元設備安裝工程公司，也預計今年完工，並持續與客戶洽談新的癌症治療中心 EPC 工程訂單。

亞通看好，隨著環保綠能、高端醫療業務，今年將進入認列入帳高峰期，加上新工程標案挹注，今年營運可望續攀峰。