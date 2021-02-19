馬斯克最愛的狗狗幣 央行小編揭密起源於網路打賞

在美國最大網路論壇 Reddit 的散戶網友們團結加持下，美股遊戲驛站 (GameStop)、密碼通貨之一的狗狗幣 (Dogecoin)，今年初的表現都銳不可當，但它們的市價短暫飆升後便開始大幅震盪。央行小編今 (19) 日於臉書發文介紹狗狗幣，它起源於開玩笑，用於網路打賞，近來卻因為特斯拉 (Tesla) 執行長馬斯克 (Elon Musk)，再度成為金融市場熱門話題。

狗狗幣在今年 1 月 28 日曾飆升至約 0.08 美元，漲幅逾 800%，不久後，隨即大幅回檔近 70%，目前在 0.05 美元附近徘徊。央行小編指出，狗狗幣誕生於 2013 年 12 月 6 日，催生者是 2 位電子工程師 Jackson Palmer 及 Billy Markus。

Palmer 最初根本不知道如何挖掘密碼通貨，結合了當時網路上的二大流行元素「柴犬梗圖」、「密碼通貨」，製成一張狗狗幣的圖卡後，就在網路上尋找能將其想法付諸實現的同好。

Markus 當時剛以任天堂電玩遊戲「動物森友會」為靈感，創造出與遊戲中同名的密碼通貨―鈴錢 (Bells)，並仿造種發財樹的規則，讓挖礦多一點小樂趣，礦工 (miner) 不知道自己會挖到 1 鈴錢，還是可以一次挖到 500 鈴錢。不過，密碼通貨粉絲與電玩迷顯然處在不同溫層，Markus 在得不到太大回響、打算放棄之際，看到 Palmer 在網路上的留言，於是花了 3 小時，協助 Palmer 創造出比 2100 萬枚比特幣 (bitcoin)，更容易開採的 1000 億枚狗狗幣。

一開始，狗狗幣只是在 Reddit 上作為打賞用途，2014 年 1 月，網友們進一步將狗狗幣拿來作為慈善之用，協助 10 年來第一次獲得參加冬季奧運比賽資格，卻因經費而無法成行的牙買加雪橇隊募款。狗狗幣在 Reddit 用戶間不斷地來回分享並逐漸盛行後，多家密碼通貨交易所也開始提供交易。

不過，央行小編指出，狗狗幣已 2 年多沒發布系統更新，雪梨科技大學資深金融講師 Adrian Lee 也說，狗狗幣是一種容易複製的密碼通貨，但卻仍讓若干網友趨之若鶩，像是馬斯克就是它的忠實粉絲，馬斯克早在 2019 年就於推特上指出，狗狗幣是他最愛的密碼通貨，之後更時常幫狗狗幣打廣告。

除了狗狗幣外，美國銀行史上還發生有名的「野貓券」，1837-1863 年間，美國沒有統一的全國性鈔券，各私人銀行均可自行印製銀行券，大概發行了 8000 多種，這些銀行被稱為「野貓銀行」，由於鮮少受到限制，而且沒有黃金或白銀充當準備，因此無法維持其價值，最終演變成美國史上，一段又長又耗費成本的金融不穩定時期。經歷幾番波折，美國才於 1913 年成立聯邦準備體系 (Fed)，建立中央銀行制度，由 Fed 獨佔鈔券發行權。

央行小編指出，密碼通貨迄今約有 8000 多種，與過去美國野貓銀行時代的情況如出一轍，目前比特幣市價已突破 5 萬美元，英格蘭銀行 (BoE) 曾以「比特幣雲霄飛車」來形容走勢，並提醒投資人，若要考慮投資密碼通貨，對於投資價值會劇烈波動，甚至有可能會跌至一文不值的情況，須有所準備。