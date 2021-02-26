比特幣跌勢加劇 至45000美元下方 恐寫去年3月以來最大單周跌幅

比特幣價格周五 (26 日) 隨其他風險資產加速下跌，依當前墜落速度，有望寫今年以來最糟的單周跌幅。

據 Coindesk 數據，台北時間周五下午 15:53，比特幣報 44609 美元，24 小時跌幅達 11.9%。曾經的破兆市值，也已經縮水至 8313 億美元。全周預計下挫 20%，寫去年 3 月以來最大單周跌幅。

(圖表取自 Coindesk)

隨著債券殖利率的飆高，以及人們對通膨再起的預期，交易者重新評估抱持資產的部位。在過去 8 個交易日中，科技股為主的那斯達克 100 指數下挫，電動車股特斯拉 (TSLA-US) 領跌。

新加坡加密貨幣交易所 Luno 亞太區負責人 Vijay Ayyar 表示，風險資產正遭遇打擊，全球股市下滑，而加密貨幣也緊追這一趨勢，美元相對偏強。

去年以來比特幣狂漲，批評者一直批評這是個投機泡沫，註定將重現 2017 年由高點急殺的悲劇。

Ayyar 指出，Grayscale Bitcoin Trust 的巨額拋售，以及比特幣期權的到期，加劇了近日的波動。

《fxstreet》網站分析認為，以技術線型來看，比特幣已經跌破 1 月 27 日開始的上升趨勢線，考慮到 RSI 未至超賣，而 MACD 看跌，比特幣近期可能要跌至 41990 美元左右，才有支撐力道。