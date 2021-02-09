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加密網紅「狗狗幣」瘋漲 投資人該跟進嗎？

加密網紅「狗狗幣」瘋漲 投資人該跟進嗎？(圖片：AFP)
加密網紅「狗狗幣」瘋漲 投資人該跟進嗎？(圖片：AFP)

與其花大錢跟風買比特幣，少資金的投資人可能更容易入手狗狗幣 (Dogecoin)，但狗狗幣值得投資嗎？加密專家表示，投資者心態可能不僅僅是要小心謹慎。

AssetDash 最新數據顯示，狗狗幣在加密貨幣排名第十，狗狗幣價位今年已成長近 1,500%，市值約 100 億美元，市價超過 Western Union 、Under Armour 和 Xerox。而比特幣市值已超過 7900 億美元，已超越臉書市值。

狗狗幣走勢圖。(圖片：鉅亨網)
狗狗幣走勢圖。(圖片：鉅亨網)

「狗狗幣」於 2013 年 12 月由開發者帕爾默 (Jackson Palmer) 和馬克斯 (Billy Markus) 推出，主要是希望可以做出一款讓人們廣泛使用，而非用於投機的加密貨幣

狗狗幣來源於網路流行表情包「Doge」，能用來僅用於「打賞」表達感謝，是一種輕鬆的代幣。

馬斯克效應推動狗狗幣暴漲

特斯拉 CEO 馬斯克的一系列推文，帶動狗狗幣暴漲，馬斯克去年 7 月在推特貼出狗狗幣的圖片，描述狗狗幣的標準將席捲全球金融體系，去年底他再度推文大讚狗狗幣，他寫道：「一句話：就是狗狗幣」。

馬斯克推文禮讚狗狗幣 (圖片：馬斯克推特)
馬斯克推文禮讚狗狗幣 (圖片：馬斯克推特)

今年 2 月 4 日馬斯克連續地推文禮讚，狗狗幣是人民的加密貨幣。狗狗幣沒有高點，沒有低點，只有狗狗。

馬斯克還發了一張類似獅子王經典場景的圖片，圖中他高舉象徵狗狗幣的柴犬。

馬斯克高舉象徵狗狗幣的柴犬  (圖片：馬斯克推特)
馬斯克高舉象徵狗狗幣的柴犬  (圖片：馬斯克推特)

週一，英國金融諮詢公司 deVere Group 表示，已將狗狗幣添加到其加密貨幣交易應用程式中，deVere Group 首席執行長 Nigel Green 因馬斯克效應，導致狗狗幣需求激增。

狗狗幣值得投資嗎？

倫敦研究網站 CryptoCompare 首席執行長 Charles Hayter 提到，這是一個奇怪的時代，眾愚政治 (ochlocracy) 表現為民粹主義，從國會事件到 GameStop。

Charles Hayter 解釋，人們正在集體操縱市場，在不瞭解後果或自己的心理限制的情況下，相互之間玩著更傻的把戲。

科技億萬富翁、NBA 球隊擁有者 Mark Cuban 認真提到，這其實是最好的娛樂方式，大家可以每天購買價值 1 美元或 10 美元的東西，並樂在其中。

Mark Cuban 解釋，馬斯克的想法很有趣，也可能是有爭議的，可以肯定的是，一些投資者可能會在賠錢後不爽，特別是他們對買狗狗幣的放錯重點。

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