加密網紅「狗狗幣」瘋漲 投資人該跟進嗎？

與其花大錢跟風買比特幣，少資金的投資人可能更容易入手狗狗幣 (Dogecoin)，但狗狗幣值得投資嗎？加密專家表示，投資者心態可能不僅僅是要小心謹慎。

AssetDash 最新數據顯示，狗狗幣在加密貨幣排名第十，狗狗幣價位今年已成長近 1,500%，市值約 100 億美元，市價超過 Western Union 、Under Armour 和 Xerox。而比特幣市值已超過 7900 億美元，已超越臉書市值。

狗狗幣走勢圖。(圖片：鉅亨網)

「狗狗幣」於 2013 年 12 月由開發者帕爾默 (Jackson Palmer) 和馬克斯 (Billy Markus) 推出，主要是希望可以做出一款讓人們廣泛使用，而非用於投機的加密貨幣。

狗狗幣來源於網路流行表情包「Doge」，能用來僅用於「打賞」表達感謝，是一種輕鬆的代幣。

馬斯克效應推動狗狗幣暴漲

特斯拉 CEO 馬斯克的一系列推文，帶動狗狗幣暴漲，馬斯克去年 7 月在推特貼出狗狗幣的圖片，描述狗狗幣的標準將席捲全球金融體系，去年底他再度推文大讚狗狗幣，他寫道：「一句話：就是狗狗幣」。

馬斯克推文禮讚狗狗幣 (圖片：馬斯克推特)

今年 2 月 4 日馬斯克連續地推文禮讚，狗狗幣是人民的加密貨幣。狗狗幣沒有高點，沒有低點，只有狗狗。

馬斯克還發了一張類似獅子王經典場景的圖片，圖中他高舉象徵狗狗幣的柴犬。

馬斯克高舉象徵狗狗幣的柴犬 (圖片：馬斯克推特)

週一，英國金融諮詢公司 deVere Group 表示，已將狗狗幣添加到其加密貨幣交易應用程式中，deVere Group 首席執行長 Nigel Green 因馬斯克效應，導致狗狗幣需求激增。

狗狗幣值得投資嗎？

倫敦研究網站 CryptoCompare 首席執行長 Charles Hayter 提到，這是一個奇怪的時代，眾愚政治 (ochlocracy) 表現為民粹主義，從國會事件到 GameStop。

Charles Hayter 解釋，人們正在集體操縱市場，在不瞭解後果或自己的心理限制的情況下，相互之間玩著更傻的把戲。

科技億萬富翁、NBA 球隊擁有者 Mark Cuban 認真提到，這其實是最好的娛樂方式，大家可以每天購買價值 1 美元或 10 美元的東西，並樂在其中。

Mark Cuban 解釋，馬斯克的想法很有趣，也可能是有爭議的，可以肯定的是，一些投資者可能會在賠錢後不爽，特別是他們對買狗狗幣的放錯重點。