美債殖利率彈升台股臉綠 短線先看月線是否有守

美債殖利率彈升，拖累台股跟著豬羊變色，單周下跌 387 點，失守「萬六」收在 15953 點，勉強守住月線，隨著美股轉弱、228 連假到來，短線指標先看月線仍否穩定支撐。

美股重挫加上尾盤 MSCI 季度調整生效，台股今 (26) 日大跌近 500 點，摜破「萬六」關卡，創下金牛年以來單日最大跌幅，市值也蒸發 1.1 兆元降至 48 兆元，但月線仍大漲 815 點，連續 4 個月月線收紅。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本週外資對台股買一天賣一天，支撐大盤主力的外資動向缺乏延續性，26 日受國際投資情緒影響，大舉賣超 944.17 億元，金額創下史上單日賣超之最。

統計外資本週賣超台股 938.45 億元，累計自金牛年開紅盤日後累計賣超 862.93 億元。

葉獻文表示，美國 10 年期公債殖利率升破 1.6%，市場憂心資金恐加速轉入債市，加上投資市場擔憂通膨恐讓央行寬鬆政策提早退場，造成資金面不利因素，不安情緒衝擊資金撤出全球各主要股市，包括美、日、台、韓等。

葉獻文認為，從企業獲利與基本面角度來看，台股前景相當看好，其中扮演領漲角色的半導體產業，不論晶圓代工等產能仍吃緊，加上車用晶片的需求也持續推升半導體用量。

在產業面結構上，半導體類股的供需關係緊俏並未有任何改變，熱門族群被動元件、DRAM、面板等產業前景同樣看俏，短線台股回檔純粹來自資金面的疑慮。

葉獻文認為，近期回檔可視為漲多回檔，由於台灣經濟表現持續看升，配合企業獲利成長在上半年有低基期的優勢，企業獲利年增率將繳出雙位數的亮眼成績，投資人不妨於回檔時逢低介入，參與台股的多頭行情。