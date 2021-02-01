四大因素壓抑股市多頭 短線獲利了結壓力大

全球疫情嚴峻壓抑股市多頭氣勢，法人指出，目前在疫情擴大、企業財報不如預期、經濟數據紛雜與聯準會利率會議等四大因素干擾下，全球股市都面臨漲多獲利了結壓力，短線以落後補漲為主。

根據彭博統計，今年 1 月全球主要產業類別表現，MSCI 全球股市 2020 年上漲 14.1%，今年 1 月微跌 1% 左右，因為通訊、科技等去年受惠疫情而漲多的類股漲勢暫歇，而原本跌深的能源、原物料等景氣循環產業，則因疫苗問世和紓困方案，表現趨穩。

根據 Factset 報告預估，美股 2020 年企業獲利衰退 - 17%，歐亞日主要股市企業獲利也都衰退，財報數據欠佳成為市場亟待消化的利空，所幸在疫苗問世樂觀預期下，全球主要股市今年企業獲利均可望出現強勁回升。

施羅德投信指出，儘管不確定因素導致股市震盪，但美國總統拜登政府已順利全面執政，其氣候相關承諾可望達成，激勵相關企業多頭氣焰仍勝，預期未來前景依舊看俏。

法國巴黎銀行財富管理投資策略師譚慧敏表示，預期今年通膨可望溫和走揚，但不至於出現嚴重通膨，在聯準會維持低利率政策不變的環境下，非美股市仍有彈升的空間，整體而言，今年資金將由成長型轉進週期型與中小型股票。

譚慧敏進一步指出，從近期美國企業財報來看，基本面沒有太大的問題，預期市場在漲多修正後，可望進入良性循環，因此可將修正點視為買點適度介入。