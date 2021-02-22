紓困計畫振奮多頭 美股基金單周吸金60億美元 連兩周稱霸全球股市

美國紓困計畫吸引資金買盤進駐，美股再度驅動全球股市上漲，根據 EPFR 統計，美股基金上週持續吸金 60 億美元，連續兩周穩坐全球股票吸金王寶座。

摩根全球創新成長型產品經理陳若梅指出，美國通過財政紓困在即，讓市場對風險性資產興趣增溫，美股基金的風險胃納量也跟進提升，連續兩周穩居全球股票吸金王寶座。

但美股持續向上攻堅，也讓市場擔憂美股恐有過熱跡象。摩根投信認為，從歷史經驗來看，當美國景氣擴張時，標普 500 指數上漲至巔峰時，企業平均 EPS 高出當時趨勢水平 29%。

目前標普 500 指數 EPS 仍低於趨勢水平 6%，摩根證券預估，今年美股 EPS 成長 22.5%，遠高於目前預估趨勢水平的每股純益 147.3 之上，顯示美股後市仍有期待空間。

陳若梅認為，美國國會批准 9400 億美元的紓困協議，包含支付數百萬美國民眾每人 1400 美元的現金支票，加上疫情期間電子產品需求爆增，晶片產能嚴重吃緊，在政府承諾積極解決晶片荒的前提下，未來幾周或有機會簽署行政命令，進而相關類股受惠上漲。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶則說，從已公布財報的美股企業來看，多數企業表現均優於預期，並進一步上調資本支出，預料將有利美股後市；然而近期勞動數據不如預期，將繼續觀察勞動市場改善狀況。

謝佳伶進一步指出，美國持續施打疫苗，有利經濟復甦及解封，除關注在過去一年強勢領漲的科技成長產業外，其他包括基本面改善的能源、居家修繕、汽車零售等族群，及娛樂、旅遊與博弈等疫後復甦題材，都可列為觀察重點。