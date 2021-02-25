〈文曄法說〉德儀回收代理權影響煙消雲散 Q1年增19-26%

亞太半導體通路二哥文曄 (3036-TW) 今 (25) 日召開法說會，董事長鄭文宗表示，今年第一季除通訊產品外，其餘產品線皆呈現雙位數成長，首季營收估達 920-980 億元，年增 19-26%，若將去年同期扣除來自德儀的營收貢獻，營收年增幅約 5 成，顯現公司布局的產品線已陸續發酵。

展望全年，鄭文宗指出，德儀去年起陸續收回各產品代理權，今年第一季來自德儀的營收貢獻已歸零，看好今年所有每個代理的產品線都會成長，以車用、消費性成長性較高，且高毛利產品成長性會大於低毛利產品。

文曄預估，以新台幣兌美元匯率 28.3 元計算，第一季營收約 920-980 億元，季減 10-15%，年增 19-26%，毛利率隨著低毛利產品營收比重降低，估較上季回升，達 3.15-3.35%，營益率則達 1.5-17%。

展望後市，鄭文宗看好，第一季成長很明顯，第二季看起來也不錯，下半年儘管變數多，但文曄手機通訊業務下半年銷售力道會加大，業績將再優於上半年，且受惠數位轉型浪潮推升，未來兩三年每個領域都將持續成長，

針對車用晶片，鄭文宗認為，由於去年第二季汽車銷售跌到谷底，當時車廠紛紛取消訂單，隨著第三季車市恢復，第四季恢復正成長，造成車用晶片庫存見底，加上車用晶片生產時程長，導致缺貨，預計下半年缺貨情況就會紓解。

鄭文宗坦言，現在只要與 8 吋晶圓生產有關的產品，交貨都比較辛苦，包括電源管理晶片、CMOS 影像感測器、驅動晶片都很缺，且缺貨潮至少延續至第二季。

對於晶片價格，鄭文宗表示，公司代理超過一半以上的供應商，因成本增加，都有調漲價格，不過，由於文曄主要提供加值服務，毛利率並不會因為原廠漲價就改善，將持續調整產品組合，對於今年毛利率、營益率成長非常有信心。