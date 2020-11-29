全球最大通路代理商遭美列入限制清單 大聯大、文曄受惠轉單

美中貿易戰戰火延燒到半導體通路領域，外媒報導，全球最大半導體通路龍頭艾睿 (Arrow) 旗下的亞太集團 (Arrow Asia PAC)，被美方列入軍事最終用戶 (MEU) 實體清單，未來須獲美國政府許可，才能出貨給終端客戶，下游客戶為確保供應順利，半導體通路廠大聯大 (3702-TW) 與文曄 (3036-TW) 等，可望迎來一波轉單。

大聯大指出，與艾睿確實部分產品線重疊，內部正進行資料蒐集，啟動評估機制，也正在釐清事件發生始末，持續觀察轉單效應，大聯大強調，公司一向遵守國際法規，數年前已成立貿易合規處，內建 ERP 系統與美國商務部連結，不會向軍事最終用戶清單中的客戶提供服務。

根據外媒報導，美國政府修改出口管理條例，其中增加軍事最終用戶清單 (MEU)，美方認為，列入實體清單的廠商，產品最終用途或是用戶，皆與軍事有關，美方為確保關鍵技術不外流，還有限制軍事發展，因此要求廠商出貨前必須提出申請許可，不過市場多認為，廠商被列入清單後，實際上很難獲得美方銷售批准。艾睿在事件後隨即回應強調，艾睿亞太集團並未參與任何有關軍事活動。

由於艾睿是全球最大半導體通路龍頭，在亞太市占率不小，下游客戶為確保零組件供應穩定，考量艾睿須向美方遞出申請許可，因此客戶將優先向具相同產品線的通路商拿貨，或尋找可替代產品線，市場解讀，亞太通路龍頭大廠大聯大，以及台灣另一家通路代理大廠文曄，將受惠轉單。

大聯大是多家半導體原廠代理商，與艾睿有部分產品線重疊，去年在全球半導體通路市占 11.2%，排名全球第二大，美商艾睿、安富利則分別為 11.2%、9.8%，排名第一與第三，另外文曄則排名第四，市佔率 7.5%。

2019 年全球半導體通路市占排名。(資料來源: 大聯大 108 年度年報)

大聯大是全球前三大半導體通路業者中唯一非美系業者，在貿易戰背景下，符合中國客戶需求，且因現今半導體物料供需緊張，需求強勁，客戶為免斷料，將尋找第二供應商。

值得留意的是，原廠出貨給艾睿亞太，也須送交美方政府許可，原廠考量出貨順暢，將調配通路商代理比重，艾睿目前是德儀 (TI) 僅剩的代理商，德儀為鞏固中小型客戶，由於大聯大與文曄 (3036-TW) 過去都曾與德儀合作，是否可因此分到德儀代理，也值得密切觀察。

美中貿易戰持續延燒，從晶圓代工領域，擴散至上游晶片設計，現今又蔓延至通路代理，也讓外界關注未來通路代理市占的板塊挪移。