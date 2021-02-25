〈美股早盤〉美股開低震盪 GameStop、Koss等散戶愛股續飆高

隨著美債殖利率繼續上揚，美股周四 (25 日) 低開後於平盤震盪，道瓊工業指數開盤跌 37 點或 0.1％，那斯達克指數跌 0.6％，標普 500 指數跌 0.3％，費半跌 1.3%。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 承諾，Fed 將在疫情復甦期間繼續支持經濟。他還表示，至少需要 3 年時間才能達到央行的通膨目標，緩和市場近期對於通膨升溫的擔憂。

儘管如此，10 年期美債殖利率周四依舊走高。截稿前報 1.454%。近日備受壓抑的科技股，部分低開後震盪上行。截稿前，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 均微幅上揚。

另一方面，GameStop(GME-US)、AMC(AMC-US)、高斯電子 (KOSS-US) 等備受 Reddit 用戶青睞的股票周四開盤群起飆漲，延續昨日尾盤強勁漲勢。

經濟數據部分，美國上周初領失業金人數降至 73 萬人，較前值大減 11 萬，遠低於預期和前值。隨著製造業持續反彈，1 月耐用品訂單連續 9 個月增長，月增率 3.4%。

截至台北時間周四 (25 日)22 時許：

道瓊指數下跌 37.07 點或 - 0.12%，暫報 31924.79 點

那斯達克下跌 81.69 點或 - 0.60%，暫報 13516.28 點

標普 500 指數下跌 13.44 點或 - 0.34%，暫報 3911.99 點

費半下跌 41.89 點或 - 1.32%，暫報 3141.85 點

台積電 ADR 下跌 0.75% 至每股 131.31 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.454%

紐約輕原油下跌 0.57% 至每桶 62.86 美元

布蘭特原油下跌 0.57% 至每桶 66.66 美元

黃金下跌 1.05% 至每盎司 1779.10 美元

美元指數下跌 0.37% 至 89.84 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Nvidia(NVDA-US) 早盤下跌 1.34％，至 572.20 美元。

Nvidia 周三公布最新財報，受惠於遊戲和資料中心營收，2021 財年 Q4 營收、EPS 雙雙優於預期，Q1 財測亦強勁。

百思買 (BBY-US) 早盤下跌 7.15％，至 105.35 美元。

百思買公布 2021 財年 Q4 財報，營收較上季略下滑且低於市場預期，調整後 EPS 則優於預期。財務長 Matt Bilunas 表示，該公司預計今年同店銷售額降幅最大 2%，增幅最大 1%。未來線上銷售額或佔國內銷售額 4 成左右。

Moderna(MRNA-US) 早盤上漲 5.26％，至 152.40 美元。

Moderna 公布 2020 年 Q4 營收優於預期，但淨虧損達 2.72 億美元、每股虧損 69 美分，超出分析師預期。Moderna 預計今年新冠疫苗銷售額將達 184 億美元。

每日關鍵經濟數據：

美國上周 (2/20) 初請失業金報 73 萬人，預期 82.5 萬人，前值自 86.1 萬人下調至 84.1 萬人

美國上周 (2/13) 續請失業金報 441.9 萬人，預期 446 萬人，前值自 449.4 萬人上調至 452 萬人

美國 1 月耐用品訂單月增率初值報 3.4%，預期 1.3%，前值 0.5%

綠：耐用品訂單月增率，藍：耐用品訂單年增率 (圖：Zerohedge)

美國 Q4 核心 PCE 季增年率修正值報 1.4%，前值自 1.4% 上調至 3.4%

美國 Q4 實質 GDP 季增年率修正值報 4.1%，預期 4.1%，前值 4.0%

華爾街分析：

Lombard Odier 跨資產策略師 Sophie Chardon 表示，債券殖利率上升觸發類股輪動，比起成長股，市場更偏好價值股。殖利率上升對銀行有利，油價上漲對能源股有利。

周三美股交易尾盤，GameStop 和 AMC 等深受 Reddit 用戶歡迎的股票再度飆高，高波動性讓人回想器上月的軋空狂潮。

Chardon 認為此舉顯示出投機賭注依舊存在，必須準備好面對這種針對性地泡沫，但她認為這不會對全球股市構成威脅。