巴菲特左右手警告市場狂熱 孟格：特斯拉和比特幣不知道哪個比較糟

「股神」巴菲特長期戰友、波克夏副董事長孟格 (Charlie Munger) 周三 (24 日) 警告股市開始浮現泡沫跡象，反映某些投資押注特定個股的心態猶如賽馬般危險，並駁斥最近特斯拉和比特幣狂飆走勢。

孟格在 Daily Journal 年度股東大會中受訪，當投資人提問特斯拉市值達到 1 兆美元 (此為完全稀釋的企業價值)、和比特幣飆上 5 萬美元相比哪個比較瘋狂，孟格說他無法做出決定，「不知道哪個比較糟糕」。

特斯拉股價去年暴漲 743%，但經過近日大跌，開年漲幅化為烏有、翻黑下跌 3%，目前市值約 6890 億美元；比特幣則在 5 萬美元附近找到支撐。特斯拉不久前宣布買進價值 15 億美元的比特幣。

孟格認為比特幣將不會成為交易媒介，因為價格波動過於激烈，雖然比特幣值可以作為黃金的替代品，但因為他自己不買黃金，自然也不會買比特幣。

高齡 97 歲的孟格也感嘆 GameStop 狂熱現象，他說：「用賽馬心態押注股票的文化，是非常愚蠢的。很多人看好股票上漲而瘋狂蜂擁敲進、而且通常是融資買入，這當然是一種很危險的投資方式。」

他認為，當前股市神似 1990 年代末期的網路泡沫，「我認為最終將悲劇收場，但不知道會是何時。」

對於最近需求大增的借殼上市案 (SPAC)，孟格顯然也不以為然，表示這個世界沒有 SPAC 會更美好，「這類瘋狂的投機出現在甚至沒有被發現或挑選的企業之中，正是非理性泡沫的跡象。只要賣得動，投資銀行連屎都能賣。」