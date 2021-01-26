股價持續飆漲 引發華爾街對股市泡沫擔憂

隨著寬鬆貨幣政策、超低或零利率以及新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗的推出，帶動了美股巨大的漲勢，促使全球股市的市值從去年 3 月的低點升至高達 33 兆美元，同時也引發了華爾街對於股市泡沫的擔憂。

自去年 3 月以來，標普 500 指數已經上漲超過 70%，部分虧損企業股價飆升、股市炙手可熱以及外資的跟風，皆引發市場擔憂。報導認為，散戶參與度的提升，也是股價飆漲背後的原因之一。

根據 Cboe Global Markets 的數據顯示，週一總計交易了約 164 億股股票，而本月截至目前的平均每日交易量約為 145 億股。德美利證券 (TD Ameritrade) 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示，這並不是正常的交易活動。相比於原先正常交易活動，目前交易需要承擔大量額外風險。

在小盤股羅素 2000 指數中，這種極度樂觀的情緒顯而易見，該指數在過去一年中跑贏了大盤指數近 50 個百分點。

高盛分析師 David Kostin 在報告中寫道，最近的市場行情顯示出投資者的行為符合市場泡沫時的情緒。Miller Tabak 的首席市場策略師 Matt Matty 也表示，市場不是非得達到 1999-2000 年的泡沫水平才會出現大幅度的下跌。

據德意志銀行 (Deutsche Bank) 最近的一項調查中顯示，有 90% 的受訪者表示，他們在某些市場看見了價格泡沫，另有多數人認為特斯拉的市值到 2021 年底將會減半。

但是，並非所有主要銀行都認為會出現泡沫。花旗股票策略師 Robert Buckland 就表示，已經觸底的債券收益率存在溢價，股市仍有很大的上升空間。