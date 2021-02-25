〈紐約匯市〉鮑爾保持鴿派 美元狹幅波動 通膨題材拉抬 澳幣登三年高點 

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會發表立場鴿派的證詞，推升了投資人對通膨升溫的擔憂，美元周三 (24 日) 走勢狹幅震盪，英鎊一度升逾 1.42 美元。商品貨幣大為振奮，澳幣、加幣和紐元勁揚。

鮑爾周三在眾議院的證詞呼應前一日在參院的說法，他周二表示，Fed 將保持低利率，並且持續購債以支撐經濟。寬鬆的金融情勢，加上財政刺激可望進一步擴大，將帶動經濟成長並推升通膨。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 狹幅震盪，紐約尾盤上漲 0.29% 至 90.378。DXY 周二盤中一度跌至 89.941，是 1 月 13 日以來最低。

因貿易回暖而受益的商品貨幣周三攀高，澳幣、紐元和加幣升值。

澳幣一度攀抵 0.7640 美元的三年新高，紐約尾盤報 0.792 美元，升值 0.69%。紐元也攀至三年高點，升值 0.69% 至 0.739 美元。美元兌加幣觸及 2018 年以來低點，貶 0.25% 至 1.256 加幣。

此外，英國率先全球施打疫苗帶動經濟復甦，英鎊持續攀高，一度升破 1.42 美元，是 2018 年 4 月來首見。

英鎊是今年來表現最好的 G10 貨幣，開年以來兌美元升值 3.7%。英鎊對瑞郎、日圓更勁揚逾 5%。

大咖未因比特幣暴跌而卻步，Square、Microstrategy 和方舟投資管理公司 (ARK) 執行長 Cathie Wood 都宣布投資，幫助提振投資人信心，比特幣在 5 萬美元附近找到支撐。

根據 Coindesk 報價，比特幣在截稿前報 48701.99 美元，24 小時內上漲 1.42%。

截至周四 (25 日) 台灣時間約 6:00 價格：