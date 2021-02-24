英鎊兌美元突破1.41關卡 創近3年高點 交易員看好復甦腳步

英鎊兌美元連續第 4 個交易日小幅走高，周二 (23 日) 升至 1.4117 美元，為 2018 年 4 月以來首度突破 1.41 關卡，此前英國首相強生 (Boris Johnson) 製定放鬆經濟封鎖計畫，財政部長 Rishi Sunak 表示，下周會推出更多支持就業計畫。

英鎊兌美元在 2 月份已經上漲 3% 以上，原因是交易員預期，英國迅速推出疫苗，有助其經濟由 30 年來最大的收縮中快速反彈。

強生公布了新的四步計畫，將在 6 月 21 日前結束封鎖，提升了英國經濟迅速復甦的希望。此外，最新的英國就業報告顯示，申請失業金的人數在 1 月份意外下降了 2 萬，而上個月的數據也被修正為減少 2.04 萬。

瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 外匯銷售主管 Neil Jones 表示，在疫苗消息利多之下，英鎊持續保持穩固，並伴隨著預期的限制放鬆，為經濟復甦打開大門，他預計英鎊有望挑戰 1.45 美元。

德國商業銀行 (Commerzbank) 認為，要是英鎊持續走強，恐威脅復甦的速度，因此英國央行可能會出手，以限制英鎊漲勢。

英國央行部分委員近期表示，如果經濟復甦未如預期，將支持實施負利率，以挽救經濟。