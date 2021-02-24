女股神發言力挺 比特幣重新站回5萬美元上方

方舟投資管理公司 (Ark Investment Management) 創辦人、有「科技女股神」稱號的 Cathie Wood，周二 (23 日) 發言支持比特幣價格，比特幣價格隨後重返 5 萬美元上方。

Wood 接受《彭博》採訪，表示對比特幣非常樂觀，並樂見比特幣價格出現「健康的修正」。

根據《Coindesk》數據，比特幣在台北時間周三上午 10:00 左右，已重新站回 5 萬美元上方，此後維持上漲，至 13:15，比特幣價格報 50738 美元，24 小時漲幅 2.7%。

(圖表取自 Coindesk)

在此之前，比特幣經歷了艱難的一周開始，急速跌破 4.5 萬美元，並被美國財長葉倫 (Janet Yellen) 評為是「低效率而高投機」的資產。

Bespoke Investment Group 在最新文章中指出，比特幣雖低於先前創下約 58350 美元的紀錄高點，但至今為止的回調幅度「相對溫和」。

先前花 15 億美元投資比特幣的特斯拉 (TSLA-US)，近日股價也遭到追殺，它是 Wood 旗艦基金 ARK 創新 ETF(ARKK) 持股比重最高的個股，執行長馬斯克 (Elon Musk) 最近表示，比特幣當前價格似乎過高。

(本文不開放合作夥伴轉載)