安卓用戶久等了！Clubhouse正著手開發Android版本軟體

據 CNBC 周二 (23 日) 報導，近期因許多名人大咖加入而爆紅的 Clubhouse 已擴編軟體開發人員，著手開發 Android 系統版本的軟體，登陸谷歌平台後有望擴大更多用戶。

Android 軟體該發人員 Mopewa Ogundipe 周一於推特發文表示：「今天是我在 Clubhouse 的第一天，了解我的人可以知道我對僅適用於 iOS 的軟體有『意見』，很高興能加入該團隊，讓 Clubhouse 登陸 Android 平台。」

Ogundipe 自 2014 年以來便在 Instagram、Khan Academy 和 Medium 從事 Android 平台軟體開發的工作。

CNBC 報導，Clubhouse 是在 1 月份獲得 Andreessen Horowitz 的新一輪融資之後才計劃開發 Android 版本。據 Axios 報導，該輪融資約為 1 億美元，使 Clubhouse 估值達到 10 億美元。

Clubhouse 於去年 3 月推出吸引許多新創、名人大咖關注，該軟體用戶可以聚集在只限語音的聊天室中，談論有關新興科技、透過流行文化進行社交活動或收聽諸如馬斯克 (Elon Musk) 等名人大咖的演講。

Clubhouse 新用戶是採邀請制才能加入平台，但目前該軟體僅於 iOS 平台服務。

Clubhouse 創辦人 Paul Davison 與 Rohan Seth 近日宣布，儘管該軟體僅限於蘋果用戶使用，但每週活躍用戶已由 1 月底的 200 萬躍升至超過 1000 萬。

據 Sensor Tower 數據統計，Clubhouse 於 iOS 平台安裝數甫超過 1000 萬次，今年 1 月以前安裝數僅不到 350 萬次，光是 2 月安裝量便高達 670 萬次。