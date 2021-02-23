車用晶片短缺何時有解？安森半導體：最遲今年下半年

汽車晶片製造商安森美半導體 (ON Semiconductor) 預計，車用晶片短缺的困境，最遲有望在今年下半年前獲得解決。

安森美半導體 CEO Hassane El-Khoury 表示，由於全行業的晶片短缺，公司的產品訂單激增，造成短時間內難以消化，但預計在未來 1-2 季內能夠滿足新的需求。

去年在疫情期間，各廠商面臨未來的不確定性，紛紛減少零件訂購。安森美半導體在下半年對客戶示警，由於電腦等電子產品的需求激增，庫存吃緊。隨後，汽車製造商開始復甦，很快感受到晶片短缺的壓力，並被迫削減產量。

El-Khoury 指出，汽車市場已經成為公司所有終端市場中，最大的驅動力。目前愈來愈多汽車配備網際網路及其他功能，因此需要大量晶片，實現車內各項功能。

在安森美半導體服務的五個細分市場中，汽車占收入的近三分之一，其他細分市場包括工業和軍事、通訊、電腦和消費市場。

2020 年上半年，疫情造成的經濟封鎖開始，安森美營收下降了約 8%，之後，最快回彈的是電腦部門，汽車的收入直到第 4 季才恢復成長，較去年同期成長 6%。

安森美半導體指出，由於訂單趨勢和積壓的訂單，本季營收有望達 14.1 億美元至 15.1 億美元之間。如果達到短期財測目標，第 1 季將較去年同期至少增長 10%。