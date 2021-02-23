Snap叩關1000億美元 大摩：加碼！各產品找到獲利途徑 未來還有得漲

Snap (SNAP-US) 收盤市值接近 1000 億美元，2 年前這似乎還是個遙不可及的數字，因為當時 Snap 股價仍只有個位數，但現在 Snap 每股約莫 65 美元。

根據道瓊市場數據，Snap 股價到 66.30 美元時，市值就達到 1000 億美元。然而，由於週一科技股整體疲軟拖累了 Snap，使其週一下跌 3.22% 至 63.41 美元。

摩根士丹利最新看漲 Snap 的報告指出，Snap 短期內就會恢復上漲。該投行週一將 Snap 評級自「等權重」調升至「增持」，目標價也自 50 美元調高到 80 美元。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 週一報告指出，他們重新評估 Snap 後預期該公司會持續加速其參與度、銷售和獲利能力。

儘管 Snap 股票去年上漲近 300%，Nowak 認為還有更多上漲空間，因為 Snap 在其各種產品中找出了能榨出更多獲利的方法，包括 Discover、Spotlight 和 Maps。Nowak 估計 Snap app 用戶的使用時間每年約增加 10%，到 2024 年單日使用時間達 50 分鐘。

與臉書 (FB-US) 等其他社交平台一樣，用戶使用時間越長，平台能賺錢的機會就越大。 Nowak 寫道，Snap 的參與度提高，到 2024 年可望讓營收複合年率成長達 37%。

先前 Nowak 拿臉書當對比公司，但他們現在改用較為利基市場的社交平台公司來比較，例如推特 (TWTR-US) 和 Pinterest (PINS-US) 來判斷 Snap 的估值和財務模型。

然而，Nowak 對 Snap 的正面觀點也有其風險。蘋果 (AAPL-US) 廣告追蹤政策即將變動，這可能就會對臉書、推特等數家社交媒體平台帶來衝擊，但目前尚不清楚衝擊程度。此外，諸如抖音等短片平台的崛起也成為 Snap 的威脅。

過去一年 Snap 股價上漲了 295%，同期 S＆P 500 指數只上漲了 19％。在追蹤該公司的分析師中，30 人評為「買進」、7 人建議「持有」，還有 3 人認為該「賣出」，平均目標價是 63.87 美元，意味符合現行股價。

Snap 計畫週二舉行首次分析師日，預計討論其一系列產品的未來計畫。