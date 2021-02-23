小型股漲幅超越大盤 領先幅度創20年來新高

在拜登政府大規模刺激政策和新冠肺炎疫苗接種持續的情況下，促使市場對經濟復甦的信心回升，相關小型股在近期的漲幅超過大盤，成長幅度更創下 20 年來新高。

報導指出，截至上週五 (19 日)，羅素 2000 指數已經在今年上漲了 15%，並遠高於標準普爾 500 指數 4% 同期的漲幅。道瓊斯市場數據 (Dow Jones Market Data) 顯示，兩者之間的差距創下自 2000 年以來同期的新高。

在疫情初期，受惠於居家辦公、學習以及網路購物的熱潮，美國科技股出現飆漲。相比之下，美國小型企業卻面臨著裁員以及成本壓力，因而備受重創。

不過，在疫苗陸續推出後，週期性股票開始受到投資人歡迎，羅素 2000 指數也開始上揚。其中，漲幅最大的公司包括氫燃料電池公司 Plug Power (PLUG-US)、快餐連鎖店 Red Robin Gourmet Burgers (RRGB-US) 和梅西百貨公司 Macy's (M-US)，這三檔股票的漲幅均在過去六個月內超過一倍。在 2021 年至少增長 35%。

最近幾週，以追蹤羅素 2000 指數表現為目標的「iShares Russell 2000 ETF」(IWM.US) 也出現了顯著的漲幅。截至本周一 (22 日)，該檔 ETF 已在今年上漲了 14.1%，優於標普 500 指數在同期的 3.2% 漲幅。

太平洋人壽基金顧問公司資產配置負責人 Max Gokhman 也在近期增持了小型股，並表示：「有鑑於小型股已經落後於先前的大多數經濟成長，市場仍有很多空間可以彌補。」