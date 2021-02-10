〈年後換工作〉房產業步出谷底 房仲業者積極徵才逾1.7萬人

內政部統計資料顯示，2020 年全台的房屋買賣移轉棟數為 32.6 萬棟，年增率 8.76%，創近 7 年以來新高，反映交易量在 2016 年落底後，連續四年走揚，房仲業者積極展開徵才，住商機構、永慶房屋招募人才目標均達 5000 人，預估全體房仲業者徵才人數超過 1.7 萬人。

永慶房屋預計 2021 年招募 5000 人，釋出的職缺包含房仲經紀人、服務專員、秘書、及後勤單位專業人員，而年後向來是轉職潮，為讓轉職者提前準備，不用擔心領不到年終，在春節前永慶房屋即推出「領完年終再到職」搶人才，鼓勵轉職者提前面試。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏說，永慶房屋不只提供業務新人「前九個月保障每月 5 萬元」，還有業績獎金、幸福成家基金等額外獎金。業務的工作生態主要是以業績獎勵為主，但是業績難免有起伏，為了避免經紀人在業務低潮時，因為業績獎勵減少而擔憂生活，從十個月開始，永慶房屋提供經紀人每月 3.6 萬元薪獎的保障，保障不僅優於業界，也高於新鮮人平均起薪。

信義房屋 (9940-TW) 表示，2021 年將徵才 1200 人，公司秉持有多少人才就開多少店，今年 1 月以來信義房屋在台中已新增兩間分店，2021 年全台將有大幅展店計畫，近年信義房屋也跳脫傳統仲介服務框架，轉向「居住生活產業」，產業涉略面向更廣。

信義房屋強調，信義保障前 6 個月 5 萬元薪資，不怕轉職薪資空窗期，業界唯一的 30 天工作鑑賞期也幫助求職者降低工作適配度的風險。第二胎以上每胎補助 12 萬元，減輕生育壓力。房仲業界首推彈性福利制度，如同每年用另一種方式加薪一萬五千元，讓信義同仁可以依照自己需求，選擇自費疫苗、健檢、健身瑜珈課程、電動機車等多元化補助，提升自己與家人的生活品質。

台灣房屋加盟總部總經理林培雯也指出，2021 年全台不動產市場熱能續旺，台灣房屋全台展店目標也將突破 500 間，隨年後轉職潮，台灣房屋將招攬包括科技、數位行銷、金融等產業菁英，預計將釋出 3000 個職缺。

住商機構旗下雙品牌 - 住商不動產與大家房屋，今年預估招募 5000 人為目標，其中將有近一成的儲備幹部，希望能讓更多優質人才進入房仲市場。住商機構董事長陳錫琮指出，房仲業雖然工時長、壓力大，但不動產單價較高，底薪加獎金制度較易創造高收入，同時又能以房產專業幫助身邊親友與客戶，是具有「利他」特質的好工作。

此外，陳錫琮強調，房仲業不需要向親友開發，可享受單純的工作樂趣，無論是社會新鮮人，或是打算二度就業的中年族群，房仲業是一個非常好的表現舞台。

2020 年全台房市火熱，中信房屋今年超前部署，將廣招 1500 位菁英加入房地產經紀人員的工作。中信房屋總經理張世宗表示，從事不動產相關的銷售帶看，都必須經過上課考試、取得證照後才能執行業務，是一份高度專業性的工作，因此中信房屋不僅是招募人才，更規劃了豐富完整的教育訓練課程，提供從業人員紮實穩固的專業培訓資源，無論求職者處於何種人生階段，都能提供自我成長、充分發揮的舞台，同時達成個人財富自由的目標。

太平洋房屋董事長盧阿水表示， 2020 年加盟店數較前年成長 15%，而分店業績平均也增加成長 30-40%，看好 2021 不動產市場持續成長，因此公司在今年擴大徵才，目標徵才人數上看 1000 人。太平洋房屋有完善的培訓計畫及聯賣平台，同時提供加盟店行銷資源、實價登錄揭露至門牌服務，從開發到銷售有完善資訊平台，業務員基本具備高額業績獎金，可提供年後轉職族群一個優質的選擇。