通膨預期升溫、原物料齊漲 大宗商品指數直逼八年高點

通膨升溫預期帶動從原油、銅到玉米各種原物料上漲，大宗商品指數直逼八年高點。

追蹤 23 種原物料價格的彭博大宗商品現貨指數 (Bloomberg Commodity Spot Index) 周一 (22 日) 上漲 1.6%，漲抵 2013 年 3 月來高點。該指數從去年 3 月觸及的四年低點反彈 67%，顯示各國政府大力支出、央行祭出超低利率可能推升通膨並導致美元走軟，正促使避險基金買進原物料，看好程度是至少十年來最高昂。

彭博商品現貨指數走勢。來源: Bloomberg

銅是周一漲幅最突出的原物料，銅價周一突破每公噸 9000 美元，為九年來首見。其他工業原料包括鐵礦砂、鎳也都上漲。

油價也因全球供給可能快速緊縮而大漲，西德州原油期貨勁揚逾 4%，布蘭特也漲 3.8%。除此之外，咖啡、粗糖價格都攀升。

TD 證券原物料策略部門主管 Bart Melek 說：「大家忽視原物料已有一段時間，現在開始布局。這個情況可能會持續一段時間，主要驅動力來自供給短缺的預期。」

摩根大通 (小摩) 本月初表示，大宗商品似乎展開一波「超級周期」，將保持在遠高於長期趨勢價格一段時間。高盛等券商則指出，商品可能迎接過去百年來只出現過四次的可觀漲勢。

大宗商品上漲不只因被視為規避通膨風險的資產，可能也是對抗氣候變遷衍生的意外結果。在環保人士倡議下，石油供給受抑制，生產電池和電動車的金屬需求則獲得提振。

商品貨幣升、景氣敏感類股看漲

原物料漲勢帶動商品貨幣勁揚，澳幣、紐元周一對美元都站上至少 2018 年 4 月來新高。

通膨升溫也有益景氣敏感類股，包括能源、工業和金融股。 從去年 9 月下旬至今，SPDR 標普銀行 ETF(代碼 KBE) 上漲 71%，遠勝大盤標普 500 同期 21% 漲幅。

能源領域的 Energy Select Sector SPDR ETF (代碼 XLE) 從去年 9 月下旬至今上漲 53%；工業領域的波音 (BA-US) 表現傲人，去年 9 月下旬至今漲幅幾乎是標普 500 的兩倍，儘管 Industrial Select Sector SPDR ETF(代碼 XLI) 受到國防和醫療股拖累，漲幅僅與大盤相當。

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