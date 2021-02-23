〈台股盤前要聞〉億光光耦合器漲價、正崴傳奪蘋果新單 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，億光訂單看到 8 月，光耦合器產品漲幅最高達 3 成；正崴傳奪下蘋果零組件新單，預計第二季起在印度清奈新廠啟動量產；大立光每股擬配 91.5 元股息，改寫台股紀錄。以下是今 (23) 日必看重要財經新聞。

億光訂單看到 8 月 產能爆棚調漲光耦合器價格漲幅最高 3 成

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 光耦合器產品需求暢旺，產能供不應求，訂單能見度更可看至 8 月，由於需求暢旺、加上原物料成本增加，近期已陸續調漲價格，漲幅最高達 3 成。閱讀全文...

正崴海外布局報捷 奪蘋果零組件新單

正崴 (2392-TW) 傳出奪下蘋果零組件新訂單，預計第二季起在印度清奈新廠啟動量產，正崴表示，不評論單一客戶及產品，但持續與大客戶接洽新產品與新訂單。閱讀全文...

大立光每股擬配 91.5 元現金股利創新高 改寫台股紀錄

大立光 (3008-TW) 昨 (22) 日董事會決議，去年盈餘每股擬配現金股息 91.5 元，創大立光股利配發及盈餘配發率新高，並可望改寫台股史上股利配發最高金額。以大立光今日收盤價 3510 元計算，現金殖利率達 2.64%。閱讀全文...

玉山金數位金融瞄準三大方向 今年總資產可突破 3 兆元

玉山金 (2884-TW) 昨 (22) 日舉行法說會，今年是玉山跨入第 4 個 10 年，將積極聚焦「跨境、數位、風險管理」三大策略，其中，玉山的數位金融科技有 3 大方向，推出數位品牌 e.Fingo ，將以會員制串聯各項玉山的服務，包含貸款、外匯等商品，今年是重要的一年，估玉山金今年總資產可突破 3 兆元。閱讀全文...

台灣半導體業去年產值達 3.22 兆元 年增 2 成

據工研院產科國際所統計指出，台灣半導體業去年產值首度突破新台幣 3 兆元關卡，達到 3.22 兆元，年增 20.9%，晶圓代工為表現最佳的次產業，產值年增 23.7%，達到 1.82 兆元。閱讀全文...

中南部水庫蓄水率不及 2 成 上半年水情不樂觀盼梅雨解乾渴

去年因未有颱風擾台，導致今年水情吃緊，中南部水庫蓄水率偏低，部分更低於 2 成，根據中央氣象局資料，今年上半年降雨仍少，台水昨 (22) 日表示，目前已進入抗旱最艱難時刻，將持續努力進行節水措施，在不影響民生用水情況下，內部評估到梅雨季前可穩定供水，但整體上半年水情仍相對嚴峻，盼梅雨季緩解水情。閱讀全文...

個人戶人民幣存款連跌 1 年

台灣央行昨 (22) 日公布 1 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 1 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共人民幣 2436.53 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月轉減 8.36 億元，減幅 0.34%，自半年來高點反轉，央行直言，個人戶自去年 1 月以來呈每個月減少趨勢，利率也緩慢調低，人民幣投資的吸引力的確已漸漸減低。閱讀全文...

德州原油產量減國際油價續揚 台塑化營運受惠

受到德州暴雪影響，美國最大產油區德州原油產量大減，導致近期國際油價持續走強，包括摩根大通、高盛也紛紛上調對今年的油價預期至 70 美元，隨著油價上漲，台塑化 (6505-TW) 營運可望受惠。閱讀全文...