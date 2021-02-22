【安聯投信】美股重回全球股市吸金冠軍

上周美國疫苗施打進度穩定、最新零售數據優於預期等利多激勵風險情緒，但就業數據不佳以及公債殖利率升高等不確定性也引發市場疑慮，全球股市漲跌互見。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除拉丁美洲、已開發歐洲外，其餘地區股市多呈資金淨流入狀態，其中美國股市單周淨流入約 60.61 億美元，吸金量居全球之冠。

安聯投信表示，美國商務部最新報告顯示美國 1 月份零售銷售大幅增長，創下近七個月以來新高，加上政府大力推動疫苗施打進度，激勵美股上周一度走高，不過隨著 18 日公布初領失業金意外上升，加上公債殖利率升高及對通膨的擔憂壓抑股市漲幅，美股主要指數單周漲跌互見，包括道瓊、費半指數單周收紅，標普 500 及那斯達克則小幅收跌。

受到美股影響，全球各地股市上周表現分岐，包括道瓊歐洲 600 與 MSCI 新興市場指數單周小幅收紅；亞洲地區股市則是漲少跌多，包括日本、韓國及東南亞國家股市等多收跌，而台股加權指數則是以單周 3.41% 漲幅，在亞股中表現格外亮眼。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示 在疫情趨緩、疫苗接種有望加速等利多加持下，農曆春節期間歐美股市大致表現正向，美股也再次創下新高，後雖因不同雜音影響及漲多拉回壓力出現震盪，但未影響原本成長的態勢。觀察今年年初至 2 月中止，美股主要指數仍穩步向上，包括道瓊、標普及那斯達克分別有 3.1 至 7.7% 的漲幅，科技為主的費半指數更是上漲了約 15.46% 之譜，勢頭仍在。

展望後市，謝佳伶表示，美國聯準會在最新公布的會議紀要中重申當前寬鬆貨幣政策及購債計畫，加上目前已公布財報的美股企業表現多數優於預期、資本支出也多上調，皆有利於美股後市表現；然而近期勞動數據不如預期進而影響美股表現，建議接下來應持續觀察勞動市場改善狀況，作為投資時的判斷

在投資建議上，謝佳伶指出，疫苗於美國持續的施打有利於經濟的復甦及解封，在布局美國資產時，除了關注在過去一年強勢領漲股市的科技成長產業外，也可適度關注包括基本面改善的能源、居家修繕、汽車零售等族群，以及娛樂、旅遊與博弈等疫後復甦題材，參與循環性產業的表現契機。

在台股方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，受惠於美股於春節期間再創新高激勵，台股牛年開盤氣勢強勁，指數連續 2 日創下歷史新高，量價也同步成長。不過受到短線漲多影響，19 日台股一度出現震盪，最後雖小幅收黑但仍守穩 16300 關卡。

在疫情方面，蕭惠中表示，已開發國家疫苗施打狀況順利，包括美國與英國施打率近日已分別來到約 10% 與 20% 以上，若依目前進度，兩國有望在夏季結束前達到群提免疫；而英國以外的歐洲國家雖施打速度較慢，但也已逐步跟上，有利於全球經濟逐步解封及回到常軌。

展望後市，蕭惠中表示目前對股市看法仍正向，持續復甦的基本面將是支撐股市後市表現的驅動力；在觀察指標部分，則可留意美國十年期公債殖利率以及通膨變化，作為後續投資判斷。

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