銅價自9年高點小幅回落 高盛、花旗均訂出1萬美元目標價位

銅價周三 (17 日) 下跌，因美元走高帶來獲利了結賣壓，但由於庫存仍低，以及刺激和成長支持的需求前景，主要投資銀行偏向看好後續走勢。

去年底高盛喊出 1 萬美元目標價位之後，花旗也在本周跟進，上調倫銅 6-12 個月目標價至每噸 1 萬美元，並認為在 3 個月內，有望攻上 9000 美元。

至格林威治周三下午 17:03，倫敦金屬交易所 (LME) 銅下跌 0.2％，至每噸 8390 美元，離周二所創 9 年高點 8437 美元並不遠。

低庫存情況不變

ING 分析師 Wenwen Yao 表示，銅庫存整體仍然偏低，通常在中國的新年假期前，庫存量會有所增加，但這一情況並未發生。

他認為，通貨緊縮已經成為主要基調，而美國繼續推動大規模刺激計畫，可能繼續加強銅價走勢。

倫敦金屬交易所的銅庫存目前為 76156 噸，較上周略為增加，但仍接近去年 9 月，相當於 15 年低點的水準。

分析師憂短期修正

儘管如此，多數基金經理似乎抱持短空長多的心態，布局銅的看漲部位趨於平穩，甚至空頭部位近期少量增加，擔心銅自去年低點 4371 美元已經大幅反彈，短期恐將出現修正。

交易商承諾報告 (COTR) 顯示，基金經理做多 COMEX 銅合約 87671 口，較前周略升，但低於去年 10 月高點時的 91578 口。與 2017 年追漲牛市時相比，還少了 30% 左右。

LME 經紀商 Kingdom Futures 表示，在金屬行業，短期焦慮情緒非常明顯，愈來愈多客戶在買看跌期權，來保護自己免受價格大跌傷害，尤其是銅和鎳。

相較之下，高盛在 1 月底的報告中說，現階段客戶普遍準備買進，預期第 2 季將出現「稀缺定價」，花旗持類似觀點，本周強調「超級周期」真的要來了，只是過去 1 年急漲不回頭，讓部分客戶找不到進場的時機。