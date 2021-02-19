玉山銀ESG主打3i策略 攜手32家企業倡議ESG永續行動

玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行於今 (19) 日召開「玉山 ESG 永續倡議行動」記者會，董事長黃男州表示，該公司 ESG 永續發展策略是 innovation(革新) 等「3i 策略」，因此今天宣布攜手友達、中鋼等 32 家龍頭廠、隱形冠軍企業領袖，共同發起 ESG 倡議行動，簽署「永續發展倡議書」。

玉山銀近年積極實踐 ESG，綠能永續產業放款已達 465 億元，包括陽光屋頂、太陽能電廠、離岸風電等都是該行綠色放款範疇，玉山銀從 2018 年攜手奇美實業發行民營企業規模最大的 50 億元綠色債券開始，是國內綠色債券第 1 家完成定價、發行規模最大的銀行，至今已經發行 4 檔綠債，合計 77 億元，為金融業之冠。

黃男州表示，玉山今年初進一步將 CSR 社會責任委員會，改為永續發展委員會，並設在金控董事會以下，ESG 發展策略是「3i 策略」：innovation(革新)、intergration(整合)、influence(影響力)。黃男州說：「在實踐 ESG 的過程中，最令人高興的是，有一群志同道合的企業夥伴一起攜手同行，讓環境更友善，讓世界更美好。」

今天的「玉山 ESG 永續倡議行動」記者會，副總統賴清德、行政院副院長沈榮津親自蒞臨，由玉山創辦人黃永仁、玉山銀行董事長黃男州攜手友達及中鋼等 32 家台灣龍頭、隱形冠軍企業領袖，共同發起 ESG 倡議行動，簽署「永續發展倡議書」，更進一步承諾對最急迫的氣候變遷採取實際行動，落實各項 ESG 作為，並推動聯合國永續發展目標 (SDGs)。

響應 ESG 永續倡議行動的傑出企業承諾對環境保護採取實際行動，控制溫室氣體排放，減緩對氣候與環境的衝擊，於 2021 年盤點用電或排碳狀況，並規劃投入資源，採取具體節電或減碳作為，推動環境永續。透過大家共同倡議，促進產業界更加重視環境、社會、公司治理，朝永續發展前進。

除了企業積極推動永續發展，政府及非營利組織也高度重視，賴清德表示，今天永續倡議活動有三個正面的意義，第一、這是民間自動自發的力量，由玉山銀行攜手 ESG 表現良好的民間企業共同回應氣候變遷議題。第二、這是對的時機，在各國均加速回應氣候議題時，企業也運用更積極的方式來達到減碳目標。第三、台灣不能置身事外，提醒政府提出氣候變遷的治理路徑，讓台灣更符合國際社會的要求，相信在大家共同努力之下，可以讓國際上看到台灣在 ESG 上的種種努力。

沈榮津則提到，ESG 不僅為一個議題，透過今日的倡議，將是推動 ESG 成為企業 DNA 的重要里程碑，讓我們共同促成社會及環境的正向改變，達到永續發展目標，打造韌性、永續的樂活家園。

ESG 為全球重要趨勢，也是衡量企業永續發展的重要指標，玉山銀行與傑出企業共同推動 ESG 永續倡議行動，從企業自身出發，擴大跨產業的經驗交流、凝聚共同的智慧，發揮更大的影響力，讓更多企業可以透過環境、社會、公司治理各面向的實踐，從優秀到卓越，邁向基業長青。