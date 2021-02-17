ESG風潮吹進家族企業 台灣逾7成企業列永續發展為核心

ESG 熱潮席捲投資市場，現在也成為家族企業關切議題，根據資誠《2021 全球家族企業調查報告》，台灣有 76% 受訪企業認為「確保永續性為業務核心」，比重高於遠高於全球平均 49%。

資誠調查，55% 全球受訪者認為自家企業在永續發展方面具有領先的潛力，僅 37% 的受訪者制定明確策略，相較之下，台灣則有 46% 受訪企業已制定永續發展策略，並積極和公司各階層溝通。

而相較於歐美企業，亞洲家族企業在經營策略上更能夠優先考慮永續發展的承諾。79% 的中國大陸受訪企業、78% 的日本受訪企業一致表示，「確保永續性為業務核心」，台灣則有 76% 企業持相同意見，遠高於全球平均 49%。

調查還發現，家族企業表態願意對社會承擔責任，超過 80% 的受訪企業積極參與社會責任活動，台灣有 84% 的受訪表態願意參與，包括傳統慈善活動、捐款、回饋鄉里、經營慈善事業和影響力投資等；71% 的全球受訪者則表態試圖在新冠肺炎疫情大爆發期間盡可能保留員工。

資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛說，全球家族企業對實現更廣泛的社會目標有著堅定的承諾，但來自客戶、貸方、股東甚至員工的壓力越來越大，讓許多上市公司已經開始做出回應，但根調查顯示，家族企業對社會貢獻卻採取傳統的方法，換言之，家族企業必須在永續性和 ESG 議題上做出改變。

洪連盛進一步指出，家族企業必須適應不斷變化的期望，否則將造成潛在的經營風險，不單承諾做好事，更要設定有意義的目標和報告，以清晰地表達家族企業的價值觀和宗旨。