【永豐期貨】台積電休息整理 個股輪動台股續創新高

期貨走勢

台指期週四上漲 54 點至 16380 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 44.51 點，電子期逆價差擴至 - 2.78 點，金融期轉為正價差 0.83 點。現貨部分，三大法人賣超 7.49 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 4857 口至 - 8635 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 6158 口至 - 23149 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 4028 口至 - 11919 口。

週三公布美國 1 月零售數據，月增 5.3%，遠優於市場預期，寫下 7 個月以來最大增幅。美股四大指數漲跌互見道，瓊續寫歷史新高，道瓊上漲 0.29%，標普 500 下跌 0.02%，那斯達克下跌 0.58%，費半指數下跌 1.87%。台股今天早盤震盪走多，一度突破 16500 點關卡，但隨後獲利了結賣壓出籠，加上台積電及聯發科熄火，加權指數收斂漲幅，終場上漲 0.38%，收 16424.51 點，續創收盤新高。權值股來看，台積電小幅拉回休息，下跌 0.45%，收 660 元，但大立光及聯詠皆上漲逾 3%，帶領大盤攻高，其他如傳產、貨櫃航運及鋼鐵族群亦表現強勁，目前資金行情持續，隨著拜登刺激政策及疫苗利多發酵，經濟持續復甦，股市多頭格局不變，投資人切勿隨意猜頭做空，而股市處於歷史高點，選股應以基本面及前景佳的個股為主。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 9200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.59 降至 1.34。VIX 指數下跌 0.23 至 22.46。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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