【永豐期貨】金牛年開盤多頭氣勢旺 台股大漲續創新高

期貨走勢

台指期週三上漲 16326 點至 16326 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 36.29 點，電子期轉為逆價差 - 1.28 點，金融期逆價差擴至 - 5.73 點。現貨部分，三大法人買超 372.34 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 6180 口至 - 3778 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 5670 口至 - 16991 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 4927 口至 - 7891 口。

週二美國 10 年期美債殖利率飆升，是逾一年來首次突破 1.3%，壓抑部分科技股等類股漲勢，標普 500 及那斯達克開高走低，從歷史高點拉回，道瓊上漲 0.2%，標普 500 下跌 0.06%，那斯達克下跌 0.34%，費半指數上漲 0.59%。台股在春節休市期間，受惠於國際股市普遍大漲，及台積電、聯電 ADR 的走強，台股今天半導體族群表現亮眼，市場買盤強勁，多頭氣勢旺，加權指數終場大漲 %，收 16362.29 點，再寫收盤新高，成交量達 4000 億元。權值股來看，台積電跳空開高，一度衝上最高點 668 元，終場上漲 4.9%，收 663 元，聯發科也一度站上 1010 元寫新高，終場上漲 3.15%，收 980 元，躍升為千金股，聯電則有 8.88% 的漲幅。目前資金行情持續，隨著拜登刺激政策及疫苗利多發酵，經濟持續復甦，股市多頭格局不變，加上台股帶量創高，投資人切勿隨意猜頭做空。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 9200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.46 升至 1.59。VIX 指數上漲 0.1 至 22.69。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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