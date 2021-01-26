研究：美中投資規模遠超官方公布數據

根據紐約調查公司榮鼎諮詢 (Rhodium Group) 在週二 (26 日) 發布的報告指出，中美之間的總投資較官方所公布數字要大得多，突顯了在兩國關係處於冷淡之際，美國總統拜登的外交政策團隊所面臨的挑戰。

榮鼎諮詢副總監 Adam Lysenko 表示，如果國家領導人繼續分裂世界上兩個最大的經濟體，人們將蒙受巨大損失。

榮鼎諮詢公司所撰寫的報告由美中關係全國委員會發布，該委員會是商業和外交領袖所組成的有影響力華盛頓組織。

報告預估，截至 2020 年底，美國投資者持有中國實體發行的 1.2 兆美元股本和債務證券，是美國財政部官方數據所報告水平的 5 倍。該報告稱，大多數差異主要是由於中國公司利用複雜的法律結構，從避稅天堂中發行股票，並在美國交易所交易。

中國則持有美國債券總額高達 2.1 兆美元，較官方數據所顯示的高出 36%。該報告稱，造成這樣差異最大的原因是是官方數據對股權投資的分類不準確，因投資者為規避中國當局的資本管控或利用香港作為投資中介機構。

Lysenko 表示，由於資本管控的原因，兩個經濟體之間的金融一體化程度也很低。如果放寬政策的話，兩國的證券投資總額合計將超過 9 兆美元，而目前約為 3 兆美元。

在拜登政府上任不到一週的時間內，外交政策和貿易團隊繼承了前美國前總統川普所制定的一系列強硬政策。像是去年 11 月的一項行政命令，要求美國投資者不得投資與中國軍方相關的 44 家公司。但是，負責執行部署的機構的聲明相互矛盾，引起投資者困惑。

目前少有投資者認為新政府將會迅速撤消任何一項禁令，而美國政府官員也幾乎沒有給出任何的官方指導。