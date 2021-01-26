白宮：拜登將以耐心處理美中關係 審視貿易關稅和中企下市政策

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周一 (25 日) 說，美中處於激烈競爭關係，拜登政府希望以「耐心」處理美中關係，此外，未來計劃進行對川普執政時期的強硬政策進行跨部會審視，包括貿易關稅和中企下市命令。

莎琪表示，中國國家主席習近平的發言，並未改變拜登政府對中國的戰略；習近平同日稍早在世界經濟論壇 (WEF) 中呼籲各國領袖強化總體經濟政策合作，並提升 G20 在全球經濟治理扮演的角色。

莎琪說：「過去幾年來我們看到，中國對內日益威權，對外愈發獨斷。中國對我們的安全、繁榮和價值觀造成明顯的挑戰，美國必須有新作法因應。我們打算用一些戰略耐心處理。」

她說：「白宮未來幾周將與國會的共和黨和民主黨人，以及國際盟友合作，並透過跨部會程序，審視和評估如何推進彼此的關係」，包括川普時代實施的貿易關稅，以及要求部分中企下市的措施。

《路透》報導，對於美國是否會繼續圍堵華為，莎琪表示，中國的工業間諜活動和智慧財產權竊取仍是問題，「我們必須加強防禦，包括要求中國為不公平和非法行為負責，以確保美國技術不會被中國用來促進軍事力量。」

代表半導體設備製造商的全球半導體設備及材料協會 (SEMI) 周一呼籲重新評估川普政府的出口管制措施，主張此舉已經對美國產業造成不必要的傷害。

《彭博》則指出，白宮表示將審視多項政策的言論，顯示拜登政府或許對改變前朝政策抱持開放的態度。拜登本人先前從未表示將改變川普處理對中關係的方式，上個月曾向紐約時報說，不會立即對 3500 億美元中國貨的關稅採取行動。

川普的行政命令措辭已在紐約證券交易所 (NYSE) 引起混亂，該命令禁止 1 月 11 日起交易某些證券，如果拜登維持命令，美國投資公司和退休基金必須在 11 月 11 日之前出售手中持有與中國軍方有關企業的持股。