〈房產〉北台灣2020年完銷新建案量暴增 新竹84案居冠

據市調機構統計，2020 年北台灣完銷建案（當年公開並完銷的建案）數量高達 269 個，較 2019 年暴增 185 個，年增率 2.2 倍，其中新竹地區 84 個全台之冠。

住展研發長何世昌表示，去年完銷建案數量呈現爆發式成長，主要是疫情爆發以來低利率、貨幣寬鬆環境，以及資金回流等因素，提升國內購置不動產意願。

同時，購屋來源包括自住、投資與置產需求均同步增長，建案銷售速度因此加快，完銷建案數量便扶搖直上。

住展統計顯示，北台灣各縣市的完建案數量，依序分別是新竹地區 84 個、桃園市 66 個、台北市 50 個、新北市 46 個、宜蘭地區 23 個，以及基隆市 2 個。新竹縣市完銷建案數最多的行政區為竹北，高達 18 個建案完銷，其次是竹市北區有 13 個，竹縣新埔則有 12 個。

何世昌分析，新竹蛋黃區房市熱絡且房價漲至 3 字頭掀起推擠效應，到外圍郊區買房的市中心客源變多，順勢帶動新埔、芎林、竹東等地市場與房價。由於新竹地區居民平均收入高顯示房價相對不貴，因而蛋黃區熱銷產品以 3 房型為大宗，外圍蛋白區則以低總價透天較搶手。

桃園去年以完銷建案數 66 個居次，完銷建案數最多的行政區竟是觀音區，頗讓人跌破眼鏡。觀音區去年推出不少低總價公寓，總價帶大多在 5 百萬元以下，與動輒上千萬元的透天相比便宜許多，所以受到購屋族青睞。雖然觀音草漯重劃區、工業區周邊完銷建案多，但每個建案規模多在 5 億元以下，總量體並不算多。

台北市去年完銷建案數 50 個，尤以大同、內湖區完銷建案數各有 8 個最多。大同區受惠於雙子星開發計畫，以及市中心高房價推擠效應，購屋需求快速成長，量體最大的完銷案為「宏國大道城 D 區」，總銷金額約 45 億元。內湖區則是因內湖科技園區景氣欣欣向榮，園區購屋需求強勁，帶動新建案房市成交活絡，凡 60 坪以下的房型均可熱賣。

在北台灣各縣市中，北市是換屋族需求成長最明顯的縣市，去年不僅小宅熱賣，約 40- 60 幾坪的換屋房型成交也開始轉熱，復甦力道超乎預期。

新北市則以三重、林口表現較佳，各有 6 個建案完銷。新北市較搶手的房型以 20- 40 坪為主，大坪數市場依然平淡，市場呈現冷熱懸殊的極端化現象。

何世昌預期，今年房市買氣仍屬穩定向上格局，成交量可望溫和成長；只要產品規劃正確、不要漫天喊價，建案應能順利銷售，完銷建案數將維持在高檔水位。