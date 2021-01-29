〈房產〉北市商辦空置率增加中 商仲：A、B級商辦租金走升力道減弱

疫情爆發以來令許多產業營運受創，意外變常態下也觸發了企業採取靈活的租賃及辦公室策略。根據商仲業者最新調查顯示，去年第四季台北 A 級商辦淨去化量降至負值，平均 A 辦空置率較前季微幅增加近 0.3 個百分點，租金走升力道轉為減緩。

由於台北 A 級商辦空置率仍處於相對低點的 3.88%，加上 2021 年釋出的商辦有 5 成以上空間都已被企業搶先預訂，預料今年仍是房東市場。

商仲 CBRE 世邦魏理仕分析，整體台北市中心 A 辦市場空置率仍處相對低點，去年第四季 A 辦平均租金升至每坪 2859 元，年增率 2.5%，在 A 辦房東持續對成交租金有所堅持之下，奠定了 2021 年商辦租賃仍維持供不應求的「房東市場」。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，去年以來台北商辦市場租售表現俱佳，觀察到陸續有幾間大型企業如建商及金控公司有效利用旗下資源，進行搬遷、整合辦公地點，甚或出售資產再回租，以創造集團最大綜效、提升營運績效。

從反映商辦租賃活動最密切的企業雇聘及勞動市場來分析，台灣經濟表現自去年第四季起已踏上復甦之路，勞動市場亦展現韌性，除了運輸業及住宿餐飲業等受疫情影響甚深導致受雇員工緊縮仍未現明顯好轉，其餘行業的勞動市場都已回復道疫前水平，去年 12 月失業率亦回落至 3.68%，而無薪假實施人數亦自 2020 年 6 月逾 3.1 萬人的高峰，減少至 2020 年 12 月底的 6463 人。

世邦魏理仕台灣交易與顧問部主管陳頌民表示，觀察商辦企業租賃面積，去年疫情下有賴科技電信業、金融保險業、生命科學業、以及遊戲業及網購服務業逆勢成長，為台北商辦租賃市場帶來強勁支撐，全年商辦平均每坪租金 2-4% 的穩健成長。

另外，世邦魏理仕認為，在台北商辦供給有限的背景下，加上疫情迷霧未散，靈活辦公空間將是本年度租賃市場的熱門題材，預料今年台北市中心平均空置率有望控制在 4% 維持低檔。