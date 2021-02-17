三檔護國神山概念ETF狂犇 「小台積」富邦科技改寫天價

護國神山台積電 (2330-TW) 今 (17) 日金牛年開紅盤狂飆 5%，也帶動相關概念 ETF 強強滾，其中，重押台積電超過 7 成、有「小台積」之稱的富邦科技 (0052-TW) 最高飆到 137 元改寫新天價，也是今年以來波段漲幅唯一超過 2 成的台積電概念 ETF。

台股盤中大漲超過 600 點，一路強攻主要靠台積電續扮多方指標，有投資台積電的 ETF 人氣也跟著飆高，今年以來漲幅更完勝大盤，富邦科技今天最高強漲超過 5%，續以 137 元創新高，今年以來波段漲幅已達 24%。

元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW) 投資台積電比重也有超過五成之多，今天股價都漲約 4%，今年以來也分別大漲超過 15%、17%。

由台積電領軍的半導體相關產業持續看好，從各種研究管道研判，未來仍有成長機會，但因為台積電短線上波動相對大，且今天股價最高衝到 668 元，相當於一張台積電就要價 66.8 萬，小資族越來越難入手，因此，買盤轉向台積電相關 ETF，推升台積電概念 ETF 股價都雨露均霑。

富邦科技 ETF 經理人楊貽甯表示，雖然小資族也可以買台積電的零股，但是因為 ETF 有造市商維護，買多買少都有流動性，要定期定額投資也非常方便，因此 ETF 對小資族更有利。

楊貽甯指出，全球的製造業及需求也持續溫和回升，終端市場需求強烈，半導體等科技產業前景看佳，除了持續缺貨並帶動相關產業鏈一波漲價潮之外，加上 5G 網通的升級、電動車的成長、英特爾以及蘋果新機的銷售預期，有助海外訂單持續成長，台股企業獲利可望持續上修。

根據台積電法說會表示，5G、HPC、車用新應用帶動下，預期未來三年將進入高速成長期，年複合成長性將達 10~15%，再度彰顯台灣將是下一波科技風潮最主要的受惠者，在台積電帶動下，未來科技產業也將延續多年獲利提升行情，台股未來 3~5 年將受惠 5G、HPC(高效能運算)、AIOT(人工智慧物聯網)，以及中國國產化替代效應兩大趨勢，2021 年台股企業獲利即將進入加速期，預期整體獲利將強勢成長 15~20%。

值得一提的是，台股經過多年的產業競爭、整併後，整體企業競爭力已是大幅躍進，高價股檔數創下新高，台積電市值一度進入全球前十大之林，將帶動台股重新評價 (Re-Rating) 提升行情，台股指數目前尚未反映未來的潛在成長性，楊貽甯預期，未來 3 年台股將複製 2014~2017 年 4G 升級潮帶動的 Re rating 與企業獲利成長行情，2021 年台股指數將挑戰新高。

因此楊貽甯建議，投資人可靜待台股指數震盪整理之際，逢低可伺機酌量進場佈局，以掌握科技股成長契機，或作為資產配置中的攻擊部位，以優化投組長期表現。投資科技主題 ETF 仍是現階段較佳的存股選擇，且採定期定額布局更能分散風險。