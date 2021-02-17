比特幣一度衝破50000美元大關 挖礦概念股歡慶

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 日前宣布砸下 15 億美元 (約新台幣 420 億元) 投資比特幣，帶動新一波虛擬貨幣熱潮，比特幣更一度飆破 50000 美元，創歷史新高，台板卡廠營運可望同步受惠，今 (17) 日撼訊 (6150-TW)、青雲 (5386-TW)、麗臺 (2465-TW)、映泰 (2399-TW) 等多檔概念股午盤前皆亮燈漲停。

根據最新報價，近一日比特幣最高來到 50689.18 美元，突破 50000 美元大關，創下歷史新高價。

市場對比特幣看法呈現兩極，保守派認為比特幣屬於投機行為，過去有礦災前例，加上近期漲勢過大有泡沫疑慮，日前美國新任財長葉倫 (Janet Yellen) 也對加密貨幣釋出疑慮態度，不過投資客認為，虛擬貨幣可規避弱勢美元風險，並成為未來支付工具之一，加上特斯拉等企業大舉投資，有利虛擬貨幣熱潮。

隨著比特幣漲勢凶猛，台廠挖礦概念股可望同步受惠，加上零組件吃緊狀況延續，顯卡市場缺貨狀況加劇，部分業者也宣布調整產品售價，將有助營運維持高檔，台廠相關概念股除撼訊、青雲、麗臺、映泰外，還包括華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、承啟 (2425-TW)、精英 (2331-TW 等。