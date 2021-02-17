聯發科金牛年開紅盤衝破千元 台股一度再現八千金

台股今 (17) 日迎來金牛年，開紅盤首日，聯發科 (2454-TW) 早盤即衝破千元大關，最高一度達 1010 元，強漲 6%、60 元，躍居台股八千金，市值也登上 1.59 兆元，緊追第二大權值股鴻海 (2317-TW) 的 1.61 兆元。

聯發科首季營收將改寫新猷，挑戰千億元大關，依據聯發科財測，以美元兌新台幣 1 比 27.9 元計算，第一季營收估達 964-1041 億元，季增 0-8%，年增 58-71%，毛利率估 42-45%。

聯發科認為，市場需求優於季節性，行動運算平台、成長型產品業績皆會較去年同期大幅成長，尤其行動運算平台受惠 5G 手機放量，以及在 4G 手機與 Chromebook 市占率提升，業績估可較去年同期成長一倍以上。

全年來看，聯發科看好，今年營收將強勁成長，並持續拓展市場，提升市占率，毛利率估可維持在 43-44%，且隨著營收規模擴大、產品組合優化，營業利益、營益率將再度大幅成長。

外資指出，聯發科現今庫存水位健康，並無庫存調整疑慮，加上非手機晶片業務成長動能強勁，預估聯發科今年營收將衝破 4000 億元，挑戰賺四股本，同時上調目標價，其中，港系外資最高上看 1200 元。