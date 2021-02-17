盤前財經大事搶先讀2021年02月17日

今日操盤前瞻

法說會：台郡

減資後新股掛牌：三晃

Fed 官員對經濟前景樂觀 美元一度跌至 3 周低點

紐約聯準銀行周二 (16 日) 公布強勁製造業數據一掃上周疲軟經濟展望，且聯準會官員表示目前經濟狀況佳，激勵市場風險偏好，美元指數盤一度跌至 90.118 三周以來低點。閱讀全文...

公債殖利率飆升 黃金跌破關鍵 1800 美元心理關卡

週二 (16 日) 交易，黃金期貨價格一週以來首次跌破關鍵的 1800 美元關卡，係因投資者聚焦基準債券殖利率強勁的漲勢，因其可與黃金競爭避險買盤。閱讀全文...

〈台股風向球〉半導體 + 營收創高股領漲 牛年開局萬里無雲

台股農曆年節休市期間，美股穩居高檔震盪格局，法人指出，國際局勢穩健發展，國內疫情也控制得宜，加上台積電和聯電 ADR 在台股休市期間大漲，牛年開紅盤多頭行情可期，本周 3 個交易日除電子族群領漲，上市櫃業者適逢營收最後公布日，個股股價反映業績表現，也成盤勢另一大看頭。閱讀全文...

冬季風暴襲擊美國 470 萬戶大停電 WTI 油價漲破每桶 60 美元

罕見酷寒天氣推升能源需求，迫使德州電網業者宣布輪流停電，美國中部地區至少 470 萬戶家庭和企業周一 (15 日) 停電，北美最大煉油廠暫停營運，就連墨西哥也受到波及，顯示從極圈一路南下的冷空氣正在醞釀一場能源危機。受斷電影響，西德州油價也登上疫情爆發以來的新高。閱讀全文...

〈潛力股〉崇越手握材料、工程大單 今年營收將首跨 400 億元

崇越 (5434-TW) 今年持續受惠半導體材料需求暢旺，材料如光阻液、矽晶圓訂單能見度高，加上接獲美光工程大單，台灣工程業績將有顯著成長，法人看好，崇越今年營收可望再年增 1 成，首度達 400 億元，再賺超過一股本。閱讀全文...

〈潛力股〉需求旺 + 漲價效益發酵 正新上半年單季 EPS 續衝近年新高

國內輪胎龍頭正新 (2105-TW) 受惠輪胎市場需求暢旺，上半年業績將較去年同期大幅揚升，加上今年 1 月三度漲價，獲利持續看增，上半年單季 EPS 可望續寫近年來新高。閱讀全文...