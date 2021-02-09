IEA：印度將在2030年超越歐盟成第三大能源消費國

根據國際能源署 (IEA) 在週二 (9 日) 發布的報告顯示，在未來的 20 年中，印度將以 25% 的占比，在 2030 年超過歐盟成為世界第三大能源消費國。

近期以來，儘管政府出台了促進石油勘探和生產以及可再生能源的政策，但印度國內的石油生產多年來一直停滯不前。印度持續增加的能源需求，將使該國更加依賴化石燃料進口。

報告中表示，在目前的印度政府政策假設的情景下，到了 2040 年，印度國內生產總值 (GDP) 將增長至 8.6 兆美元，能源消耗將增長近一倍。

IEA 表示，印度的石油需求預計將從 2019 年的約 500 萬桶 / 日增加到 2040 年的 870 萬桶 / 日。作為僅次於中國的全球第二大淨石油進口國，印度目前有 76% 的原油來自進口。IEA 表示，到 2030 年，印度對海外石油的依賴預計將上升至 90%，隨後在 2040 年將上升至 92%。

IEA 稱，到 2030 年，石油需求的增長可能使印度的石油進口成本增加一倍，達到約 1810 億美元。至 2040 年，該國石油進口成本將增加近三倍，達到 2550 億美元。

報告中也表示，預計到 2040 年，印度對液化天然氣 (LNG) 的進口量將增加兩倍，達到 1240 億立方公尺，約佔該國天然氣總需求的 61%。到 2030 年，進口量將為 760 億立方公尺，占比為 58%。