受惠多項利多因素 原油期貨創13個月來新高

據報導，受惠於石油輸出國組織與盟友國 (OPEC+) 的減產計畫，以及對燃料需求回升等樂觀因素，油價在週二 (9 日) 升至 13 個月來新高。

受惠於減產計劃、新冠肺炎疫苗推展以及美國紓困援助等利多因素，使得 4 月布蘭特 (Brent) 原油期貨突破 60 美元，上漲 0.64% 至 61.08 美元。美國 3 月份基準西德克薩斯中質原油 (WTI) 則上漲 0.69% 至 58.37 美元。兩者皆創下 2020 年 1 月以來的新高。

主要石油出口國沙烏地阿拉伯進一步削減供應，同時 OPEC + 的產油商也削減了供應，使得油市供需逐漸恢復平衡。此外，隨著新冠肺炎疫苗的普及，投資者也預期石油需求的恢復。另外，美元疲軟也對油市有利。

金融服務公司 Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，在 2021 年，疫苗的推出、政府刺激政策以及美元的疲軟，有助於復甦的前景，儘管變種病毒對於疫苗的有效性可能帶來打擊。

能源諮詢公司 Wood Mackenzie 先前表示，受惠於新冠肺炎疫苗分發速度加快，和經濟前景的改善，預計 2021 年全球石油需求將達到每日 9,670 萬桶，較去年每日高出 630 萬桶，成長將近 7%。

Wood Mackenzie 副總裁 Ann-Louise Kittle 表示，根據該機構的宏觀經濟前景，短期的預測是疫苗的接種將在 2021 年加速，全球 GDP 則預期將成長 5%。「全球石油需求的復甦步伐和力度，將取決於新冠肺炎疫苗的接種和全球經濟復甦的步伐。」Kittle 說道。

國際能源署 (IEA) 則預估 2021 年全球石油需求為 9660 萬桶 / 日。報告中也預期，最快可能要到下半年疫苗廣泛施打後，燃油需求才有望復甦。