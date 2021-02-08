特斯拉斥資15億美元買比特幣 擬納入付款方式 比特幣衝破43000美元新高

在特斯拉 (TSLA-US) 宣布購買價值 15 億美元的比特幣，同時將開放客戶使用比特幣付款後，比特幣周一 (8 日) 短線衝上 4.4 萬美元，日內漲幅一度超過 14%，再站上歷史高位。

在向美國證交會 (SEC) 呈交的文件當中，特斯拉解釋，投資比特幣的目的是為了因應公司的投資策略調整，使資產配置擁有更大的靈活性，並實現最大化的現金報酬，未來也可能經常或長期收購或持有數位貨幣。

該公司還表示，近期將開始接受客戶將比特幣作為購買產品的付款方式，此舉將使特斯拉成為第一家接受比特幣付款的大型汽車製造商。

受上述消息激勵，比特幣周一最高衝破 44000 美元大關，日內漲幅飆逾 14%。Coindesk 數據顯示，台北時間周二 (9 日) 凌晨 0 時許，比特幣暫報 43335.32 美元。

(圖：Coindesk)

馬斯克此前多次公開表達對於加密貨幣的興趣，2 周前，他在個人推特簡介上新增 #bitcoin 標籤後，比特幣價格曾短暫衝高 20%，並在 2 天後於語音社群軟體 Clubhouse 表示自己是比特幣的支持者，後悔沒有在 8 年前多買比特幣。

除了比特幣以外，特斯拉也在 SEC 文件表示，修訂後投資策略還包含黃金和黃金 ETF。

受上述消息影響，特斯拉 (TSLA-US) 周一開盤一度漲逾 2%，截稿前漲勢已收斂至 1.5%，暫報 864.94 美元。

JonesTrading 首席市場策略師 Michael O’Rourke 認為，純粹從商業角度來看，這項決定並沒有為特斯拉帶來很多好處，他認為這 15 億美元的資產非常不穩定。