馬斯克推文告白！Etsy早盤聞聲大漲8%

週二 (26 日) 全球第一富豪、特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 點名「有點愛 Etsy」，接著，網路商店平台 Etsy 開盤應聲大漲逾 8%。

網路商店平台 Etsy (ETSY-US) 早盤大漲逾 8%，爾後其股價紅翻黑，暫報每股 204.14 美元。

網路商店平台 Etsy 早盤大漲後股價回落。

馬斯克推文是推動 Etsy 週二早盤上漲的主要催化劑，但馬斯克並未對 Etsy 的財務前景發表任何評論。

財經媒體專欄作家 Paul Monica 表示， 美股正處於「愚昧的」非理性高峰，Etsy 股價飆升僅僅只是股民看了馬斯克的推文，這是相當荒謬的現象。

Paul Monica 稱，Etsy 股價受惠於馬斯克支持也是有些令人莞爾。

標普指數委員會去年 9 月 4 日意外宣布，讓 Etsy 搶先特斯拉 (TSLA-US) 進入標普成分股，促使特斯拉後續交易日暴跌逾 21%，直墜熊市深淵。

新興電商平台 Etsy 平台上擁有超過 380 萬個賣家，產品主打手工藝品，截至 2020 年，Etsy 比上一年的 240 萬成長 51%。Etsy 最新財報顯示，該公司營收約為 4.51 億美元，高於上季的 4.287 億美元。

受惠於新冠疫情，Etsy 股價在過去 12 個月中上漲了 340% 以上。投行 Jefferies 週二將 Etsy 的目標價上調至每股 245 美元的新高。

Jefferies 分析師認為，新冠疫情引發的行為變化，使 Etsy 能夠在其 1.7 兆美元的目標市場中挖掘更大的市場份額，從而提高該平台的交易頻率與花銷。

馬斯克成新投顧？

馬斯克推文並非只讓一檔個股獲利，他曾讓德州醫療照護設備公司 Signal 自本月 7 日至 11 日連三個交易日內飆漲 6,350%，當時馬斯克推文僅寫著：「使用 Signal」 (Use Signal)。

華爾街分析師認為，馬斯克的觀點在投資者中無疑具有很大的影響力，但這也反映了股民急於爭勝求贏，唯恐落於人後的心態，反映了美股的泡沫化。