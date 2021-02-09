RBC預測：蘋果是下一個購買比特幣的企業

週一 (8 日) 特斯拉宣布砸 15 億美元買進比特幣，幣圈聞訊狂歡，加拿大皇家銀行 (RBC) 預測，蘋果可能是下一個購買比特幣的大型企業，Apple Wallet 能成為加密交易所，料將為蘋果帶來數十億美元的機會。

本月初大嘆「早該買比特幣」的特斯拉 CEO 馬斯克週一宣布，特斯拉 (TSLA-US) 購買價值 15 億美元的比特幣並將接受比特幣支付，比特幣週一 (8 日) 短線衝上 4.4 萬美元，日內漲幅一度超過 14%，締寫歷史新高。

特斯拉 CEO 馬斯克本月初大嘆「早該買比特幣」。(圖片：AFP)

AssetDash 最新數據顯示，比特幣市值已超過 7900 億美元，與知名公司股票市值相比，比特幣市值已超越臉書位居第八。

Allianz 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 點評，對投資者來說，特斯拉投資比特幣是一項改變遊戲規則的舉措。

加拿大皇家銀行分析師 Mitch Steves 週一更進一步推斷，蘋果可能是下一個購買比特幣的大型企業，Apple Wallet 開發成加密交易所的計畫將帶來高達數十億美元的巨大商機。

Mitch Steves 稱，Square、PayPal (已將比特幣整合進入應用程式中，方便主流投資者買賣和持有虛擬貨幣) 等企業，以及像 Coinbase 交易所，都證實了該比特幣交易模型是真實的業務，如果蘋果透過 Apple Wallet 進入該行業，將能立即取得市佔。

Mitch Steves 補充道，而且相對於競爭對手，蘋果 (AAPL-US) 的生態系統將提供更高的安全性。

Mitch Steves 還提到，他雖然長期看好蘋果進軍電動汽車產業，但短期內，蘋果最大的機會將是建立加密貨幣交易所。在有限的研發規模下，年營收有望超過 400 億美元。

Mitch Steves 還建議蘋果也能考慮在其資產負債表中加入比特幣或另其他數位貨幣，因為這將吸引更多投資人進入「Apple 加密交易所。」